I Sardi Giusti fra le Nazioni in scena in Italia

I Sardi Giusti fra le Nazioni in scena in Italia. La Casa di Suoni e Racconti ancora una volta nella Penisola con quattro serate dedicate al libro “Storie di Sconosciuti Salvatori” di Giuseppe Deiana. Dal 25 al 28 Gennaio 2024 in scena in Toscana, Veneto, Lombardia e Piemonte.

STORIE DI SCONOSCIUTI SALVATORI – La Casa di Suoni e Racconti, in coproduzione con la compagnia Le Voci di Astarte, porta in scena Storie di Sconosciuti Salvatori, il libro scritto dal professor Giuseppe Deiana e pubblicato nel 2018 dalla Casa Editrice Iskra di Ghilarza. L’attrice Gloria Uccheddu e il musicista Andrea Congia daranno voce a sette racconti e testimonianze di valorosi Sardi insigniti del titolo di Giusti fra le Nazioni per aver salvato Ebrei e Oppositori Politici durante l’età delle leggi razziali e dell’occupazione nazista in Italia

GLI APPUNTAMENTI E I LUOGHI – I quattro appuntamenti in programma nella Penisola coinvolgeranno le regioni della Toscana, del Veneto, della Lombardia e del Piemonte: Giovedì 25 Gennaio 2024 alle ore 19:00 presso il Circolo Acli di Stagno (Viale Italia 51, Stagno – Collesalvetti – LI), Venerdì 26 Gennaio 2024 alle ore 18:30 presso il Circolo A.C.R.A. di Mogliano Veneto (Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1B – Mogliano Veneto – TV), Sabato 27 Gennaio 2024 alle ore 18:00 presso l’Auditorium della Chiesa di San Dionigi (Piazza Martiri della Liberazione 12 – Vigevano – PV) e infine Domenica 28 Gennaio 2024 alle ore 16:30 presso la Chiesa di San Salvario delle Figlie della Carità (Via Nizza 20 – Torino)

COME PARTECIPARE – L’ingresso per assistere a tutte le repliche del Concerto Narrativo in programma sarà libero (con offerta)

I PARTNER – Il tour dello Spettacolo è allestito dalla Casa di Suoni e Racconti in stretta collaborazione e con il sostegno di numerosi partner tra cui la Fondazione Gariwo – La Foresta dei Giusti, il Centro Comunitario Puecher, la Fasi – Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, l’Associazione Culturale Sarda “Quattro Mori” di Livorno, il Circolo Culturale Sardo “Ichnusa” di Mestre (VE), il Circolo Sardo “S’Emigradu” di Vigevano (PV), le Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli di Torino, il Centro Servizi Eurotarget Viaggi, Sardatellus Cibus srl. Il concerto narrativo Storie di Sconosciuti Salvatori è parte integrante della programmazione artistica annuale della Casa di Suoni e Racconti, a sostegno della quale è stata attivata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma buonacausa.org (buonacausa.org/cause/tra-le-musiche-2024). Il programma annuale della Casa di Suoni e Racconti gode del Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna