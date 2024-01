Sardegna: TAR riconosce legittimità del simbolo DC



Cagliari, 22 gen – Il simbolo della Democrazia Cristiana, rappresentata da Cuffaro e Donato, è stato riconosciuto come legittimato a partecipare alle elezioni sarde senza alcuna modifica dal TAR Sardegna. Il Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato questa mattina dopo che negli scorsi giorni l’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Cagliari aveva ricusato i simboli/contrassegni della lista presentata da Francesca Donato e di quella presentata da Gianfranco Rotondi.

Sardegna: TAR riconosce legittimità del simbolo DC

“La sentenza del Tar ci restituisce grande serenità politica sulla legittimità del nostro simbolo – commenta il commissario regionale della DC Francesca Donato – resta tuttavia l’ignobile e meschina azione di sabotaggio a danno della Democrazia Cristiana, l’unico partito oltre a FdI che in Sardegna aveva le liste chiuse e pronte per partecipare con successo alla tornata elettorale sarda”.



L’europarlamentare però rivela: “l’iniziale ricusazione del simbolo ha prodotto un disorientamento fra i nostri candidati, che li ha resi facili prede dei cacciatori di teste dei nostri concorrenti. Con la complicità di qualcuno che ha usato il nostro simbolo per i propri interessi personali, è stata tolta agli elettori sardi la possibilità di votare il nostro partito, fra i pochi oggi che dimostrano nei fatti di portare avanti i valori della legalità, della coerenza con i propri ideali e del rispetto di tutti”.

“Con questa vittoria in giudizio però ripartiremo più forti e motivati di prima con la nostra proposta politica per le nuove competizioni elettorali” conclude.