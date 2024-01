Rino Mastrotto e IED: una partnership a sostegno dei giovani designer

La partnership coinvolgerà tutte le sedi italiane dell’Istituto Europeo di Design con l’obiettivo di fornire agli studenti i materiali e il relativo know-how di impiego per supportarli nello sviluppo di progetti in ambito moda, interior design e mobilità.

Trissino & Milano (Italia), 31 gennaio 2024 – Rino Mastrotto, leader mondiale nella produzione e vendita di pelle, tessuti e servizi ad alto valore aggiunto per l’alta moda, l’automotive e l’interior design, è lieta di annunciare la sua nuova collaborazione con IED – Istituto Europeo di Design sulle sedi italiane del network.

La partnership mira a fornire agli studenti i materiali e il relativo know-how di impiego per sviluppare progetti innovativi nei settori della moda, dell’interior design e della mobilità. L’accordo prevede l’introduzione di un programma di lezioni focalizzato sui prodotti principali di Rino Mastrotto – nello specifico pelle e tessuti – per gli studenti e studentesse dei corsi di Fashion Design, Shoes and Accessories Design, Product Design, Interior Design e Transportation Design delle sedi di IED Milano, Roma, Torino, Firenze e Cagliari. Come parte integrante dell’accordo, per gli anni accademici 23/24 e 24/25 Rino Mastrotto si impegna inoltre a fornire pelli e tessuti per i laboratori di tutti i corsi menzionati, rendendosi disponibile a supportare i talenti IED nello sviluppo di progetti di tesi e di attività laboratoriali specifiche.

Matteo Mastrotto, Amministratore Delegato di Rino Mastrotto, ha dichiarato

“Ringrazio l’Istituto Europeo di Design per averci scelto come partner in questo ambizioso progetto. Avere l’opportunità di trasferire le nostre conoscenze e permettere ai giovani creativi di sperimentare utilizzando i nostri materiali è sicuramente motivo di orgoglio.Crediamo che investire nel territorio e nei giovani sia fondamentale e questa partnership si colloca in un progetto di medio-lungo termine di un Academy del savoir faire su cui stiamo lavorando.”

Questo progetto segna un importante passo per Rino Mastrotto, controllata da NB Renaissance, nel lanciare un percorso di Academy, trasmettendo il proprio storico know-how alle nuove generazioni di designer e permettendo agli studenti di sperimentare con le pelli e i tessuti nei loro progetti. Un ruolo fondamentale in questo progetto lo giocheranno anche le tessiture “Tessitura Oreste Mariani” e “Imatex”, recenti ingressi in Rino Mastrotto grazie al percorso di differenziazione intrapreso dall’azienda che le ha permesso di ampliare il proprio portafoglio di prodotti e servizi e di diventare un partner strategico per i brand del lusso con cui lavora.

IED

Fondato nel 1966, IED è il più grande network di alta formazione transdisciplinare in ambito creativo ad aver mantenuto uno sguardo globale e una matrice culturale profondamente italiana. I corsi IED nelle aree del Design, della Moda, delle Arti Visive e della Comunicazione accolgono ogni anno circa 10.000 studenti nelle 11 sedi del network in Italia, Spagna e Brasile.

“Il rapporto con le aziende e il tessuto produttivo è sin dalle sue origini parte del DNA di IED e linfa per un modello formativo che deve sempre dialogare con il territorio e il mercato – commenta Emanuele Soldini, Chief Operating Officer del Gruppo IED. Siamo grati a Rino Mastrotto, una realtà di eccellenza che condivide con noi una profonda identità culturale italiana, per aver scelto di investire nel talento dei giovani creativi che ogni anno prepariamo al mondo del lavoro”.

La partnership tra Rino Mastrotto e IED rappresenta un impegno concreto nel sostenere e promuovere la creatività emergente, offrendo risorse e opportunità uniche per la sperimentazione dei giovani designer.

Rino Mastrotto

Rino Mastrotto ha sede a Trissino, in provincia di Vicenza. L’azienda, partecipata dal fondo di private equity NB Renaissance, impiega oltre 1.200 persone in cinque continenti con un fatturato di circa 400 milioni di euro. Sotto la sua egida, convivono numerose aziende e brand specializzati nel segmento lusso. In Italia, per il settore dell’alta moda Basmar, Pomari, Nuova Osba, Tessitura Oreste Mariani, Morelab e l’ultimo ingresso Mapel Group spiccano nel panorama internazionale rappresentando dei punti di riferimento nella filiera della pelletteria e della calzatura, ricercate sia per l’unicità dei prodotti che per l’attenzione alle pratiche ESG richiesti dalle griffe più conosciute.

In ambito automotive, l’italiana Brusarosco e la svedese Elmo Leather costituiscono delle punte di diamante nell’innovazione sostenibile e circolare per la produzione di pellami di alta qualità. Per l’interior design, oltre alla stessa Elmo Leather e alla divisione italiana di Rino Mastrotto per l’interior design, è attiva anche la filiale distributiva del Nord America Carrol Leather. Altri siti produttivi di primaria importanza operano in Messico (Brusarosco de Mexìco) e in Brasile (Bermas).

NB RENAISSANCE

NB Renaissance, nata nel 2015 come spin-off di Intesa Sanpaolo Private Equity, in partnership con Neuberger Berman, è una società di investimento con oltre 2,8 miliardi di euro di masse gestite per conto di importanti investitori istituzionali globali. La strategia di investimento è centrata su quattro settori chiave: Industriale Specializzato (prodotti intermedi ad alto valore aggiunto), Tecnologia e Servizi Professionali, Sostenibilità e Sanità. NB Renaissance è investita in 11 società e vanta un team di 30 professionisti con sede a Milano e in Lussemburgo, supportati dalla piattaforma globale di Neuberger Berman.

NB Renaissance investe in aziende leader di mercato, prevalentemente a conduzione familiare, situate in Italia o in altri Paesi in Europa, ed è il partner strategico ideale per imprenditori e management team al fine di accelerare la crescita e sfruttare il potenziale inespresso delle società.