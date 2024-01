Renato Soru a Cagliari, Santadi, Nuoro, Macomer e Oristano







Renato Soru a Cagliari, Santadi, Nuoro, Macomer e Oristano, Continuano gli incontri pubblici e tematici facenti parte dell’iniziativa “La Sardegna di oggi e del futuro”, in cui il candidato presidente Renato Soru illustra i punti centrali di un programma per il governo della Regione nei prossimi cinque anni.



La settimana prossima sarà ancora una volta fitta di incontri disseminati in tutta la Sardegna. Si parte lunedì 8 gennaio, al Teatro Massimo di Cagliari, dove dalle 10:30 si terrà un incontro con gli operatori e le maestranze del cinema. In serata, a partire dalle 17:30, Soru sarà a Santadi per un’iniziativa sulla sanità territoriale. Cristian Nonnis dialogherà col candidato Presidente presso il centro di aggregazione sociale in piazza Peppino Sais.



Martedì 9 gennaio a Cagliari si terrà l’incontro “Un piano straordinario per la scuola”, presso l’aula magna del liceo ginnasio Siotto Pintor alle 17:30: parteciperanno sindacati regionali di categoria, dirigenti, insegnanti e studenti. Mercoledì 10, sempre a Cagliari, si parlerà di “Patto per il lavoro e transizione digitale”: Romina Mura e Piera Loi dialogheranno con Renato Soru alle 18:30 presso il palazzo Cis di viale Bonaria.

Giovedì all’Exmè di Nuoro, in piazza Goffredo Mameli 1, l’incontro organizzato da Liberu su “Zone industriali, un’opportunità per lo sviluppo”, è in programma dalle 17:30.

Venerdì 12 appuntamento a Macomer, alle 17:30, presso le ex caserme Mura di viale Gramsci, mentre sabato 13 Soru sarà a Oristano nel teatro San Martino di via Ciutadella de Menorca alle 10:30 per parlare di “Politiche sociali e diritti di cittadinanza”.



Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming nella pagina Facebook ufficiale di Renato Soru.



Si allegano locandina della settimana e degli eventi di lunedì.