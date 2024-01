Oristano, Antiquarium Arborense confermato nel sistema museale

Per l’Antiquarium Arborense conferma nel sistema museale regionale

Il Museo archeologico Antiquarium Arborense di Oristano, con la valutazione più alta tra i 23 musei riconosciuti (98,92), è stato confermato nel sistema museale regionale.

Il Museo archeologico Antiquarium arborense, la cui gestione è stata affidata dal Comune di Oristano alla Fondazione Oristano, ottiene in questo modo un importante riconoscimento per la qualità dell’offerta culturale e per il ruolo fondamentale che svolge in campo scientifico e nella valorizzazione turistica della città di Oristano, premessa fondamentale per far parte del circuito nazionale che consente di beneficiare del sostegno statale

Il procedimento di riconoscimento prevedeva la verifica del rispetto di standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni degli istituti e dei luoghi della cultura definiti a livello nazionale e internazionale.

L’inserimento nel Sistema museale regionale, oltre a dare maggiore visibilità al museo nel territorio regionale, permetterà l’accesso a iniziative finanziarie, formative e culturali previste a livello ministeriale.

