Oltre 140 vini alla II edizione di La Sardegna di Vinodabere – 21 e 22 gennaio

Saranno 33 le cantine partecipanti alla II edizione di La Sardegna di Vinodabere ed oltre 140 i vini in degustazione, che, per la seconda volta nella Capitale, offriranno un quadro unico della produzione enologica del piccolo continente.

Domenica 21 e lunedì 22 gennaio, all’Hotel Belstay a Roma, sarà possibile incontrare ai banchi di assaggio numerosi produttori sardi e scoprire insieme a loro le tante aree vinicole dove si produce vino di qualità.

Da quasi ogni luogo della magica isola arriveranno vignaioli insieme alle loro preziose etichette, per permettere al pubblico di intraprendere un singolare viaggio nel loro mondo enologico ed apprezzare le differenze date dai microclimi e dai terreni che caratterizzano la Sardegna e che nei calici lasciano il segno.

Elenco aree ed aziende

Alghero

Poderi Parpinello

Anglona

Tenute Rossini

Coros

Cantina Monte Fenosu

Salvatore Chessa

Gallura

Cantina Depperu

Jankara

La Contralta

Li Duni

Li Seddi

Siddùra

Surrau

Tenute Gregu

Mamoiada

Cantina Marco Canneddu

Mandrolisai

Fradiles

Ogliastra

Alberto Loi

Tenute Perda Rubia

Oliena

Iolei

ASCOS, Associazione Produttori del Nepente e del Vino di Oliena:

Biscu

Gostolai

Guthiddai

Ruju Sardu

Salis

Vignaioli di Oliena

Orgosolo

Cantine di Orgosolo

Romangia

Fattorie Isole

Vini TraMonti

Consorzio Terre di Romangia:

Fara Giorgio

Nuraghe Cabrioni

Viticoltori della Romangia

Sulcis

AgriPunica

Cantina Santadi

Cantine Sardus Pater

Sud Sardegna

Pala

Lista cantine e vini

La Sardegna di Vinodabere, nella giornata di domenica, sarà anche masterclass grazie alle quali si potranno approfondire alcune aree vitivinicole e fare un confronto diretto con produzioni provenienti dalle medesime zone.

Orari

Domenica 21 gennaio

Ore 10 – 11 masterclass “Il Nepente di Oliena e le sue interpretazioni”

Costo 25 euro a persona. Possibilità di richiesta accredito stampa.

Ore 11.30 – 13.30 masterclass “Ogliastra, Orgosolo e Romangia, territori a confronto”

Costo 35 euro a persona. Possibilità di richiesta accredito stampa.

Dalle ore 14 alle ore 16 accesso ai banchi di assaggio riservato a stampa, blogger, influencere e operatori (accredito da richiedere via mail)

Dalle ore 16 apertura anche al pubblico finale

Ore 20 termine della manifestazione

Lunedì 22 gennaio

Dalle ore 10 fino alle ore 18.30 apertura banchi di assaggio per il pubblico, stampa, blogger, influencer e operatori

Costi

Ingresso giornaliero

25 euro per il pubblico

20 euro per sommelier con tessera in corso di validità da mostrare alla cassa

Ingresso per due giorni 40 euro invece di 50 euro

Con il biglietto di ingresso sarà possibile degustare tutti i vini presenti ai banchi.

Ingresso gratuito per stampa ed operatori con richiesta di accredito via mail. L’accredito sarà valido solo una volta confermato via mai.

Per giornalisti, blogger e influencer scrivere a [email protected]

Per operatori (ristoratori, enotecari, agenti…) scrivere a [email protected]

Per maggiori info e dettagli: [email protected]

Vinodabere è una testata giornalistica on line che da anni promuove con i suoi articoli e con i suoi eventi la cultura del bere bene, dando visibilità a realtà già note e storiche come a quelle nuove e da scoprire.

I territori, i vini e le specialità gastronomiche della Sardegna sono sempre stati, sin dalla sua nascita, al centro dell’attenzione della testata giornalistica Vinodabere e del suo direttore Maurizio Valeriani.

La Guida ai Migliori Vini della Sardegna, giunta alla sesta edizione e pubblicata on line tra agosto e settembre scorso su www.vinodabere.it, ha visto un numero di letture effettive di oltre 450 mila, per un tempo media di lettura di oltre 4 minuti.