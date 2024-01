Nuovo studio rivela che Monza ospita i ristoranti più quotati d’Italia

Cagliari offre la pizza con il miglior rapporto qualità-prezzo d’Italia, con valutazioni elevate e un prezzo medio di 3,68 €

Firenze è la città con la pizza più costosa d’Italia, che costa in media 6,70 euro

Milano è la città italiana più cara dove comprare un cappuccino, mentre Livorno è la più economica

Monza ha i ristoranti locali più apprezzati d’Italia, offrendo oltre 33 ristoranti ogni 10.000 persone con una valutazione media elevata

Il sito di intrattenimento CasinoItaliani ha rivelato quanto costa una pizza in ogni città d’Italia e quali sono le città con i ristoranti italiani più quotati.

La pizza è diventata uno degli alimenti più apprezzati al mondo, ma nessuno la fa come gli italiani. L’Italia è la patria della pizza e quest’ultima rimane un’icona della cucina italiana. Ma quali città del Paese offrono la pizza con il miglior rapporto qualità-prezzo?

Per scoprirlo, CasinoItaliani ha condotto una ricerca per individuare esattamente quanto ti costerà una pizza da asporto in ogni città d’Italia utilizzando i dati Just Eat. Inoltre, la ricerca analizza anche il costo di un cappuccino in ciascuna città e il voto medio dei suoi ristoranti italiani.

Analizzando il voto medio di una pizza Margherita in ogni città, nonché il prezzo medio, la ricerca ha rivelato quali sono le città italiane che offrono la pizza con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Classifica Città Valutazione media delle pizzerie (su 5) Prezzo medio di una pizza Margherita Punteggio totale 1 Cagliari 4.46 €3.68 8.56 2 Reggio Emilia 4.56 €4.40 8.39 3 Salerno 4.52 €4.60 7.73 4 Trieste 4.54 €5.20 7.02 5 Taranto 4.46 €5.00 6.59 6 Foggia 4.36 €4.45 6.51 7 Brescia 4.42 €4.90 6.38 8 Rimini 4.52 €5.60 6.24 9 Torino 4.52 €5.78 5.97 10 Mestre 4.62 €6.50 5.80

Il Cagliari è al primo posto, vantando la pizza con il miglior rapporto qualità-prezzo della lista. Una singola pizza costa in media solo 3,68 euro nel capoluogo sardo, ovvero quasi la metà del prezzo di alcune delle città più costose della lista. Inoltre, le pizzerie di Cagliari hanno una valutazione media impressionante di 4,46 su 5, quindi chiaramente il prezzo più basso non significa una qualità inferiore.

Al secondo posto c’è Reggio Emilia. Qui la pizza costa in media 4,40 €, leggermente più cara, ma ha anche una valutazione media più alta di 4,56.

Al terzo posto troviamo Salerno, con una spesa media di 4,60 euro e un voto di 4,52, seguita da Trieste, Taranto e Foggia.

Firenze ospita la pizza più costosa d’Italia, che costa in media 6,70 euro

Oltre a scoprire quali città italiane offrono la pizza con il miglior rapporto qualità-prezzo, la ricerca rivela anche le 10 città più costose in cui acquistare una pizza in Italia.

Firenze è la patria della pizza più costosa di tutte, con prezzi in media di 6,70 euro. La città è molto popolare tra i turisti, classificandosi come una delle città più visitate in Italia, il che può contribuire ai suoi prezzi più alti.

Al secondo posto c’è Acilia, nel borgo di Ostia Antica, con un prezzo medio di 6,60 euro per una singola pizza. Seguono Prato (6,52 euro), Mestre (6,50 euro) e Genova (6,20 euro).

Classifica Città Prezzo medio di una pizza 1 Firenze €6.70 2 Acilia (Roma) €6.60 3 Prato €6.52 4 Mestre €6.50 5 Genova €6.20 6 Roma €6.20 7 Perugia €6.16 8 Livorno €6.00 9 Monza €5.85 10 Palermo €5.84

Milano è la città italiana più cara dove comprare un cappuccino, mentre Livorno è la più economica ☕

Lo studio ha analizzato anche il costo del cappuccino in ciascuna città italiana, rivelando quali sono i prezzi più e meno costosi per concedersene uno.

La città più cara è Milano, dove un singolo cappuccino costa in media 1,92 euro. Milano è conosciuta come una delle città più costose del Paese, quindi potrebbe non essere una sorpresa. Rimini offre il secondo cappuccino più caro (1,91 euro), seguita (incredibilmente) da Napoli al terzo posto (1,88 euro).

Il cappuccino più economico d’Italia, invece, si trova a Livorno, dove una tazzina costa in media appena 1,33 euro. Al secondo posto c’è Taranto (1,35 euro), seguita da Perugia (1,40 euro) e Messina (1,43 euro).

Monza offre i ristoranti più quotati d’Italia

La ricerca ha calcolato il numero di ristoranti italiani ogni 10.000 abitanti in ciascuna città italiana, nonché la valutazione media dei ristoranti, per rivelare quali città ospitano la migliore selezione di ristoranti con valutazioni elevate nel Paese.

Classifica Città Voto medio dei ristoranti italiani (su 5) Numero di ristoranti italiani ogni 10.000 abitanti Punteggio totale 1 Monza 4.42 33.77 6.57 2 Perugia 5.00 2.91 5.68 3 Reggio Calabria 5.00 1.60 5.50 4 Genova 4.72 5.08 4.33 Livorno 4.70 5.92 4.33 5 Verona 4.66 6.53 4.18 6 Catania 4.60 8.63 4.11 7 Taranto 4.70 4.25 4.10 8 Prato 4.70 3.74 4.02 9 Cagliari 4.54 10.45 4.01 10 Mestre 4.68 3.93 3.93

Con un’enorme offerta di oltre 33 ristoranti italiani ogni 10.000 persone, tutti con una valutazione media di 4,42 su 5, Monza ospita i ristoranti più apprezzati d’Italia. Monza è particolarmente famosa per il suo circuito automobilistico, Autodromo Nazionale di Monza, ma potrebbe valere la pena visitarla per godersi anche il suo vivace panorama gastronomico.

Perugia si classifica al secondo posto. Sebbene la città offra un numero inferiore di ristoranti ogni 10.000 abitanti, pari a 2,91, i suoi ristoranti hanno una valutazione media davvero impressionante di 5/5.

Al terzo posto c’è Reggio Calabria, seguita da Genova, Livorno e Verona.