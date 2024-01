Certy presenta un rivoluzionario sistema di intelligenza artificiale al CES di Las Vegas

Vendi il tuo stile, non la tua privacy. La startup cagliaritana Certy presenta al CES di Las Vegas 2024 un rivoluzionario sistema di intelligenza artificiale per il settore fashion.





Las Vegas, NV – 19 gennaio 2024 – Da anni operativa nell’ambito dell’intelligenza artificiale e della sicurezza online, Certy, startup innovativa cagliaritana, ha presentato il ‘Certy Ad Builder’, il suo nuovo servizio durante il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, svoltosi dal 9 al 12 gennaio 2024.

In un’epoca in cui le preoccupazioni per la privacy sono più pressanti che mai, la nuova offerta di Certy si pone come una soluzione rivoluzionaria per chi desidera usare le proprie foto a fini commerciali sul web senza condividere la propria identità. Un sistema di anonimizzazione e di generazione automatica di contenuti multilingua all’avanguardia e senza competitor.

“La nostra missione in Certy è sempre stata quella di creare un ambiente sicuro e affidabile per le persone che navigano su internet,” dichiara la delegazione di Certy al CES. “Con il Certy Ad Builder, facciamo un passo significativo verso la protezione della privacy delle persone, permettendo alle aziende e all’utente finale di vedere la propria identità tutelata senza rinunciare alla condivisione di contenuti visivi reali e di qualità”.

Al CES il Certy Ad Builder ha attirato l’attenzione di aziende e investitori da tutto il mondo, con un feedback straordinariamente positivo che testimonia l’applicabilità del sistema su qualsiasi ambito della comunicazione online e sul mercato del fashion, non solo per la creazione degli annunci di vendita ma anche per le recensioni.