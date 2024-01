MyPasS, un’app di Unica per la mobilità sostenibile

Sperimentazione MyPasS: il via il 26 gennaio. Presentazione di un’app pensata per la mobilità sostenibile

Cagliari, 25 gennaio 2024 – Una mobilità sostenibile e che renda gli spostamenti quotidiani più agevoli, semplici ed efficienti. Questo l’obiettivo della sperimentazione MyPasS, l’applicazione che verrà lanciata con un evento pubblico venerdì 26 gennaio.

Il progetto, promosso dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente e Architettura (DICAAR) e dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) dell’Università degli Studi di Cagliari, in partenariato con un team di ricerca nazionale, nasce con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative nel settore della mobilità sostenibile e migliorare la qualità della vita di chi vive, lavora o studia nella Città Metropolitana di Cagliari.

Basata sulla “Mobilità come Servizio”, conosciuta come MaaS, l’app MyPAsS prevede l’integrazione di differenti forme di trasporto in un unico servizio accessibile su un’unica piattaforma on-demand, utilizzabile dallo smartphone, in cui le persone possono pianificare i propri spostamenti, prenotare e acquistare un biglietto/abbonamento per uno o più servizi di trasporto.

Partecipando a questa sperimentazione, sarà possibile simulare l’uso dell’applicazione MyPasS e contribuire a renderla più funzionale; il coinvolgimento dei partecipanti sarà fondamentale per plasmare un’esperienza di mobilità che renda gli spostamenti quotidiani più agevoli, semplici e soprattutto sostenibili.

La presentazione ufficiale dell’applicazione e della sperimentazione, si svolgerà venerdì 26 gennaio, con inizio alle 10:30, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura in via Marengo 2 a Cagliari.

Obiettivo del progetto, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, è affrontare le problematiche della mobilità e dei trasporti ed impegnarsi per la loro risoluzione in chiave sostenibile. Per raggiungere tali obiettivi è necessario incentivare l’adozione di abitudini di viaggio più eco-friendly e lavorare a soluzioni per la mobilità sostenibile.

