La piattaforma streaming creata in Sardegna sarà presentata alla fiera

dell’elettronica dal 9 al 12 gennaio.

MyCulture+ a Las Vegas

Dalla Sardegna a Las Vegas. MyCulture+, la prima piattaforma di Video on

demand (SVOD) dedicata al cinema nelle lingue minoritarie, dal 9 gennaio

sarà in vetrina alla CES 2024, la tradizionale fiera dell’elettronica

che fino al 12 gennaio trasformerà la città americana nella capitale

mondiale della tecnologia.

All’interno dell’EurekaPark di Las Vegas sarà presente una delegazione

di 50 aziende italiane selezionate dall’ICE, l’Agenzia per la

promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Tra queste sarà presente anche MyCulture+, la prima piattaforma di

Video on demand (MyCulture+) destinata al cinema e alle produzioni

multimediali realizzate nelle lingue minoritarie e regionali, un

progetto ideato e sviluppato interamente in Sardegna grazie alle aziende

Kitzanos, Zippiri e Inoke.

MyCulture+ porterà a Las Vegas un innovativo modello di business basato

su micro-servizi destinati alla community e un sistema di gestione e di

ricompense basato su Blockchain, smart contracts e Nft. “Ma

soprattutto – afferma l’amministratore delegato Tore Cubeddu –

MyCulture+ intende promuovere la propria unicità nel panorama

internazionale, presentando agli investitori un progetto etico che,

grazie alle nuove tecnologie, saprà dare spazio e visibilità globale a

voci e culture poco rappresentate.”

MyCulture+ sarà presente con un proprio stand all’interno del

Padiglione Italiano assieme ad altre 49 aziende provenienti da 13

regioni.