Finalmente, su richiesta della Home Restaurant Hotel, sono giunti i tanto attesi protocolli dalla Questura di Reggio Calabria per gli affiliati operanti nel settore Home Restaurant. Questo evento sottolinea l’importanza di comunicare in Questura per coloro che operano in questo settore in assenza di una legge specifica, evidenziando la necessità di agire senza favoritismi che potrebbero tradursi in illegalità e attività sommerse.

Trasparenza e legalità nel settore Home Restaurant

La Home Restaurant Hotel ha sempre sostenuto che, per operare in maniera etica nel settore Home Restaurant in assenza di una legislazione specifica, è essenziale comunicare regolarmente in Questura. Tale trasparenza non solo promuove la legalità ma contribuisce anche a contrastare fenomeni di illegalità e concorrenza sleale, come nel caso di alcune attività che si spacciano per Home Restaurant ma operano come ristoranti tradizionali senza rispettare le regole.

È significativo notare che la Home Restaurant Hotel ha richiesto alla Questura di Reggio Calabria informazioni sullo stato delle denunce relative a un Home Restaurant operante illegalmente attraverso il sito web cesarine.com. La piattaforma ha segnalato questa attività illecita quasi un anno fa, dimostrando il suo impegno nella lotta contro la frode e l’evasione fiscale nel settore.

Il CEO della Home Restaurant Hotel, Gaetano Campolo, ha sempre manifestato la sua collaborazione con le autorità giudiziarie, sottolineando l’importanza di una regolamentazione chiara nel settore Home Restaurant. Inoltre, Campolo ha dato mandato al suo legale, l’Avvocato Antonino Parisi Junior, di accelerare le denunce contro le attività illegali, compresa la cesarina segnalata a Reggio Calabria e altre attività improvvisate in città.

Questo impegno a favore della legalità non solo riflette l’approccio etico della Home Restaurant Hotel ma dimostra anche la sua volontà di essere parte attiva nel combattere comportamenti illeciti che danneggiano non solo il settore ma l’intera comunità. In un momento in cui trasparenza e legalità sono valori imprescindibili, la Home Restaurant Hotel continua a essere un faro di integrità nel mondo degli Home Restaurant.