L’EGAS estende il Concorso creativo “WATER IS LIFE” a tutte le classi delle Scuole Superiori della Sardegna

QUI il testo completo del Bando

EGAS estende il Concorso creativo “WATER IS LIFE” a tutte le classi delle Scuole Superiori della Sardegna

Cagliari, 8 gennaio 2024 – C’è tempo fino all’11 marzo 2024 per partecipare al concorso creativo “WATER IS LIFE” lanciato dall’Egas lo scorso 11 dicembre e volto a mira a sensibilizzare i giovani verso la salvaguardia e tutela dell’acqua, promuovendone la creatività e l’originalità nelle espressioni comunicative su questo tema.

Su richiesta degli interessati, l’Ente ha deciso di estendere la partecipazione al bando agli studenti/studentesse iscritti a qualsiasi classe – non più quindi solo al triennio – degli istituti di istruzione secondaria superiore, sia pubblici che paritari, della Sardegna.

Il montepremi messo in palio dall’Egas è di 15.000 euro complessivi. Gli autori dei tre progetti migliori riceveranno borse di studio – del valore di 4mila euro per il primo progetto classificato, 2500 euro per il secondo e 1500 euro per il terzo – e il vincitore avrà inoltre l’opportunità di partecipare a un viaggio di istruzione fuori dalla Sardegna presso impianti innovativi nella gestione del servizio Idrico Integrato.

Gli studenti sono invitati a presentare proposte creative, inchieste, narrazioni e prodotti di comunicazione quali reel, documentari, animazioni o podcast incentrati sulla tutela ambientale, con particolare attenzione al bene idrico in Sardegna.

Una commissione di esperti valuterà le opere e decreterà i vincitori che avranno ottenuto la migliore valutazione su attinenza al tema, coerenza del messaggio, originalità e creatività. I risultati saranno pubblicati sul sito dell’EGAS e i vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale a Cagliari in programma nel mese di maggio 2024.

Tutti i dettagli per partecipare al bando, compreso il modulo di iscrizione, sono consultabili al seguente link: https://www.egas.sardegna.it/2023/12/07/water-is-life/