Martedì 9 gennaio arriveranno a Siniscola i volontari di Uniti per i Diritti Umani

Per la prima volta a Siniscola, Martedì 9 gennaio verranno distribuiti i libretti contenenti la Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite.

Finalmente anche a Siniscola si parlerà dei Diritti Umani grazie ai volontari nuoresi dell’Associazione Internazionale “Uniti per i Diritti Umani” che nella mattinata di lunedì 8 gennaio distribuiranno nelle strade e nei negozi i libretti contenenti i trenta articoli della Dichiarazione Universale promulgata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

“Più si fanno le iniziative in giro per la Sardegna parliamo con le persone – dichiarano i volontari – più ci rendiamo conto di quanto questa legge sia sconosciuto dai più. In tantissime anche di cultura medio alta dichiarano di non conoscere quanti siano gli articoli di cui è composta la Dichiarazione e ne sanno elencare a mala pena quattro o cinque su trenta”.

Sondaggi dell’Associazione a livello nazionale e internazionale confermano la stessa situazione denunciata dai volontari sardi.

“I Diritti Umani devono essere resi una realtà e non un sogno idealistico” scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard e la prima condizione perché questo avvenga è che siano conosciuti, riconosciuti a tutti e rispettati da tutti. Una consapevolezza che deve essere diffusa nella società, in primo luogo tra le giovani generazioni.

Come avviene in tutto il mondo da oltre 15 anni l’impegno dei volontari di Uniti per i Diritti Umani e di diffondere su larga scala i valori contenuti nella Dichiarazione Universale. Anche in Sardegna lo faranno settimanalmente inondando di opuscoli contenenti i trenta articoli, grandi e piccoli centri, dibattendoli nelle strade con le persone e nelle scuole con i ragazzi, divulgando il messaggio che i Diritti Umani non sono qualcosa di astratto che riguarda gli altri e che ognuno di noi può fare qualcosa di concreto per creare attorno a sé un ambiente dove i Diritti sono davvero una realtà per tutti. Nei fatti, non solo a parole.

Info: www.unitiperidirittiumani.it