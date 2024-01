Un doppio appuntamento per scoprire le opportunità formative offerte dall’Anno Accademico 2024/2025

Marina Militare: open day in accademia navale per i futuri ufficiali desiderosi di imbarcarsi in un’esperienza straordinaria

Due giorni immersivi per respirare ed esplorare la cultura marittima della Marina Militare.

Sabato 13 e sabato 20 gennaio, l’Accademia Navale di Livorno accoglierà giovani interessati a diventare ufficiali della Marina.

Gli open day saranno “in presenza” dalle 09.00 alle 12.00 a Livorno, con accesso presso il cancello San Jacopo in viale Italia 72 e “da remoto” dalle 14.00 alle 18.30 tramite la piattaforma raggiungibile dal sito web della Marina Militare e visibile su tutti i canali social ufficiali.

Durante l’evento, i partecipanti potranno esplorare l’Istituto, interagire con ufficiali e allievi dell’Accademia Navale e ottenere informazioni dettagliate sul concorso e i percorsi formativi offerti.

Il bando, che scadrà il prossimo 29 gennaio, è rivolto ai giovani di età compresa tra i 17 e i 22 anni non ancora compiuti, in possesso di cittadinanza italiana, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, oppure in procinto di conseguirlo alla fine del corrente anno scolastico.

Per il 2024, sono disponibili 153 posti nelle diverse specializzazioni della Marina Militare, suddivisi nei vari corpi (Stato Maggiore, Genio della Marina, Commissariato Militare Marittimo, Capitanerie di Porto e Sanitario militare marittimo).

