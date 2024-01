Da Ozieri al Guatemala. Parte una raccolta fondi per costruire una scuola per i ragazzi bisognosi

Da Ozieri al Guatemala. Parte una raccolta fondi per costruire una scuola per i ragazzi bisognosi

Una raccolta fondi per far studiare i bambini del Guatemala. Da Ozieri,in provincia di Sassari, Agnese Sabattino ha lanciato un fundraising suGoFundMe [ 1 ] per la costruzione di una scuola media dopo che, graziealla generosità dei donatori, è stato possibile realizzare un asilo.“Dei 37 bambini che hanno terminato il sesto grado della primaria –prosegue – solo due o tre avrebbero potuto continuare gli studi, perchéper farlo, qui in Guatemala, bisogna pagare”.

“La scuola Abuelita Amelia Pavoni – spiega – è totalmente gratuita.

Ci impegniamo a fornire tutto il necessario ai nostri bambini e

ragazzi, affinché – aggiunge – possano far valere il loro diritto allo

studio, ma per fare questo abbiamo bisogno del vostro aiuto”.

La raccolta fondi servirà a costruire la prima aula, ad arredarla, a

dare un pasto completo a più di trecento alunni, a comprare il

materiale scolastico e a consegnare a ognuno di loro una divisa

scolastica.

Il gofundme è vicino alla metà dell’obiettivo prefissato di

cinquemila euro. Si può raggiungere al link

https://gf.me/v/c/4srp/raccolta-fondi-scuola-2024 [1]

GoFundMe

È la più grande piattaforma di raccolta fondi sociale al mondo, con

oltre 25 miliardi di euro raccolti grazie a una community globale di 100

milioni di persone. È uno strumento efficace, affidabile e sicuro per

sostenere le persone che donano e chiedono supporto durante emergenze e

eventi imprevisti. Ogni raccolta fondi viene verificata dai nostri

esperti di Trust & Safety: le donazioni sono sempre prelevate dai

beneficiari indicati e ogni singolo donatore è protetto dalla GoFundMe

Giving Guarantee [2].

[1] https://gf.me/v/c/4srp/raccolta-fondi-scuola-2024

[2] https://mailtrack.io/trace/link/50e914c0dd6c985aa0b469262377c181937354d2?notrack=1&url=https%3A%2F%2Fwww.gofundme.com%2Fit-it%2Fc%2Fsafety%2Fgofundme-guarantee&userId=6835242&signature=a94ce0ddec091d74