L’omaggio degli artigiani al grande Gigi Riva

Scomparsa Gigi Riva, l’omaggio degli artigiani al grande Uomo e Campione

Fabio Mereu e Daniele Serra (Confartigianato Sardegna): “Unartigiano nella vita e nello sport che ha plasmato con maestria,passione e dedizione il proprio mestiere”.

“Se ne è andato un artigiano della vita e dello sport. La sua

esistenza e la sua straordinaria carriera nel calcio sono paragonabili

a quelle di un artigiano che ha plasmato con maestria, passione e

dedizione il suo mestiere. Tutto il mondo delle imprese della Sardegna

è profondamente addolorato per la scomparsa di un grande Sardo come è

stato Gigi Riva”.

Con queste parole, il Presidente e il Segretario di Confartigianato

Imprese Sardegna, Fabio Mereu e Daniele Serra, insieme alla Giunta

dell’Associazione in rappresentanza delle 35mila imprese sarde

esprimono il profondo cordoglio per la scomparsa dell’Uomo e del

Campione.

“Gigi Riva è stato l’artigiano per eccellenza del campo da gioco, che

ha plasmato il suo destino con gli strumenti della determinazione e

dell’impegno – continuano Mereu e Serra – come un artigiano esperto,

ha dato forma al suo percorso calcistico con tecnica impeccabile,

segnando il suo nome nella storia del calcio sardo, italiano e

mondiale”. “Come ogni artigiano – proseguono Presidente e Segretario –

Gigi ha affrontato sfide con coraggio, lavorando con la precisione di

un vero professionista. La sua abilità nel controllare la palla era

paragonabile all’arte di un maestro artigiano che trasforma la

semplice materia prima in un eccellente prodotto. Ogni goal da lui

segnato era una creazione unica, un capolavoro scolpito

nell’immaginario collettivo degli appassionati di calcio”.

“Un uomo che era venuto per stare, come raramente accade, dal nord. È

rimasto per davvero. Ha rinunciato alla facilità del momento per

combattere e rendere fiero un popolo, rinunciando a squadre più

blasonate e con facili guadagni – aggiunge Mereu – “Io volevo lo

scudetto per la mia terra: ce l’abbiamo fatta.” Anche per questo sei

entrato nel mito di un popolo, di una regione, di una nazione già da

vivo e ora che non ci sei più sarai ricordato per sempre con amore. Il

sacrificio, il riscatto non ha valore materiale ma ti da un dono:

l’eternità della memoria. Questo insegnamento che ci hai donato vale

nello sport come nelle imprese. Grazie Gigi Riva”.

Un artigiano appassionato

Per gli Artigiani sardi, “la sua dedizione alla maglia rossoblù e a

quella azzurra è stata come l’impegno di un artigiano fedele alla sua

bottega, al suo lavoro e alle sue creazioni. La sua passione

contagiosa ha ispirato intere generazioni, portando gloria e onore

alla Sardegna e al resto dell’Italia attraverso i successi del

Cagliari e della Nazionale italiana. Soprattutto è stato un faro per i

giovani che hanno visto in lui un modello di impegno e professionalità

e per tutti i sardi che vedevano in lui l’immagine della serietà, del

rigore e dell’attaccamento alla propria Isola”.

“Vogliamo ricordarlo come un grande artigiano del calcio – concludono

Mereu e Serra – la sua eredità resterà viva nei cuori della

popolazione sarda e di tutti coloro che amano il calcio e apprezzano

l’arte calcistica. Ci auguriamo che i suoi insegnamenti possano

continuare a ispirare le generazioni che verranno, così come farebbe

ogni artigiano che ha a cuore il futuro della propria azienda”.

