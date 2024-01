La FASI piange Gigi Riva: “Un mito per la Sardegna e per gli emigrati sardi”

La Federazione delle Associazioni Sarde in Italia esprime attraverso una nota il profondo cordoglio per la morte di Rombo di Tuono, scomparso ieri all’età di 79 anni

“Con la morte di Gigi Riva – dichiara il presidente della FASI, Bastianino Mossa – la Sardegna perde unche ha onorato la nostra terra in tutto il mondo.

È stato un calciatore straordinario, ma anche un uomo semplice e umile. Il suo esempio sarà sempre un faro per tutti i sardi, in Italia e nel mondo”.

Riva, nato a Leggiuno (VA) nel 1944, ha legato la sua carriera al Cagliari: con la maglia rossoblù ha vinto uno scudetto nel 1970. Capocannoniere del campionato italiano per tre volte (1967, 1969 e 1970), Rombo di Tuono è il miglior marcatore della storia della nazionale azzurra in virtù dei 35 sigilli messi a referto in 42 partite.

“Il Cagliari di Riva – prosegue Mossa – è stato un simbolo di riscatto per la Sardegna; una squadra che ha portato la nostra terra in alto nel calcio italiano e internazionale.

Riva è stato il capitano di quella squadra e ha contribuito a renderla immortale. Ha contribuito a diffondere la nostra cultura e i nostri valori nel mondo. Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di tutti i sardi, che continueranno a celebrarlo come un simbolo di riscatto e di speranza. Tutte le associazioni della FASI si uniscono al dolore della famiglia”.

