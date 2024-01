Italia dei Diritti denuncia, a Roma scaricabarile Campidoglio e Municipi e per le vie capitoline regna il degrado

Il movimento presieduto dal noto giornalista romano Antonello De Pierro torna a occuparsi della situazione di via Cesena il cui marciapiede è invaso ormai da mesi da erbe infestanti che, tra un rimpallo di responsabilità e un altro da parte dei governanti romani, continuano a crescere e a creare disagio ai pedoni.



Roma 10 gennaio 2024: Il movimento Italia dei Diritti torna a parlare del problema riguardante le erbe infestanti che invadono il marciapiede di via Cesena a Roma. La segnalazione arriva di nuovo dal Presidente del movimento Antonello De Pierro che aveva già sollevato il problema nel novembre scorso ma che è ancora in attesa di risoluzione.

Carlo Spinelli Segretario Provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento ci aggiorna sulla situazione:” Era la metà del mese di novembre quando il nostro presidente, all’uscita da un noto teatro romano, si è imbattuto su via Cesena in questa jungla di città, un marciapiede infestato dalle erbe che permette a malapena ai pedoni di percorrerlo. Via Cesena è una strada abbastanza centrale della Capitale trovandosi nei pressi di piazza Re di Roma ed è anche molto frequentata per le attività che sono ivi presenti e quindi questo degrado salta agli occhi dei molti residenti e turisti che la frequentano.

Abbiamo inviato a suo tempo una Pec – prosegue Spinelli – sia al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, all ‘assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi e al VII° Municipio di Roma Capitale che ne ha competenza territoriale. L’unica risposta che ci è arrivata, è stata da parte del Dipartimento Tutela Ambientale e Direzione Gestione Territoriale Ambiente e Verde nella quale venivamo informati che lo sfalcio delle erbe infestanti non era di loro competenza ma del VII° Municipio.

La stessa veniva inviata per conoscenza, anche al Sindaco di Roma e al Municipio VII ma la situazione è rimasta tale e quale ad allora. Questo rimpallo di responsabilità non fa bene al comune di Roma perché non risolve i problemi che si creano ma li accentuano denotando, tra l’altro, una sorta di scarsa collaborazione tra il Campidoglio e i vari municipi romani e questo si rispecchia nel degrado in cui la Capitale italiana versa. Noi al VII° Municipio, come già detto, abbiamo scritto ma non ci è arrivata nessuna risposta, e lo stesso Dipartimento Tutela Ambiente o il Sindaco in persona, avrebbero dovuto sollecitare l’intervento da parte del Municipio VII cosa che invece non è avvenuta o della quale comunque non abbiamo notizia.

Questa è una presa per i fondelli non tanto a noi che abbiamo segnalato il problema, ma verso i cittadini romani che pagano le tasse e che non vedono ripulite le strade dove risiedono e che percorrono, e di questi episodi a Roma ce ne sono molti e tanti li stiamo segnalando.

Le ASL di competenza stanno intervenendo, dopo le nostre denunce, chiedendo all’AMA di ripulire le strade da noi segnalate perchè le immondizie che le invadono e le erbe che le infestano, creano problemi igienico sanitari e incentivano la presenza di grossi ratti che per le vie della Capitale non mancano mai trovando, nel vero senso della parola, pane per i loro denti. Invieremo ancora una volta delle Pec agli organi competenti sperando che stavolta – conclude Carlo Spinelli – chi di dovere intervenga per risolvere questo e altri problemi di degrado che attanagliano Roma, e non sono pochi”.