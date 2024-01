Il Tricolore compie 227 anni. Oristano celebra la Giornata nazionale della Bandiera

227 anni per il Tricolore. Anche Oristano celebra l’anniversario che ha ispirato la legge che nel 1996 ha dichiarato il 7 gennaio Giornata nazionale della Bandiera.

“All’ingresso del Palazzo Campus Colonna un’installazione omaggia il vessillo che è l’emblema dei valori condivisi dalla nostra comunità – sottolinea il Sindaco Massimiliano Sanna -. Non a caso il Parlamento volle questa ricorrenza per onorare il nostro tricolore, la bandiera – come disse il Presidente Ciampi – delle nostre città, delle nostre case e delle forze armate, la bandiera che abbiamo amato e che, fortemente, amiamo”.

Il tricolore che sventola nelle sedi delle istituzioni nacque a Reggio Emilia. Ebbe origini militari e il 7 gennaio 1797 fu adottato dalla Repubblica cispadana. Nel 1848 diventò il vessillo del Regno di Sardegna e a partire dal 1861 del Regno d’Italia. Nel 1947 l’Assemblea Costituente ne definirà la foggia indicandola solennemente nella Costituzione.

Nella porta di ingresso del palazzo comunale tre vetrofanie riassumono il significato e il messaggio educativo della giornata citando perciò i simboli della Repubblica: l’inno, l’emblema con stella, ruota dentata, rami di ulivo e quercia, lo stendardo del Capo dello Stato e innanzitutto il Tricolore.

“Ma insieme all’articolo 12 della Costituzione ci è piaciuto ricordare un passaggio del discorso di fine anno del Presidente Mattarella: contribuire al progresso della Repubblica non può che suscitare orgoglio – evidenzia il Sindaco -. Ascoltare, partecipare, cercare quel che unisce sono i valori alla base della nostra convivenza, del senso di cittadinanza e delle conquiste della democrazia che incoraggiano tutte le generazioni. Verde, bianco e rosso sono una bella metafora di tutto ciò e quanto celebriamo con gioia a Oristano rinnova i legami identitari e le diversità, nell’unità, che ci fanno sentire parte di un’unica Patria”.