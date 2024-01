Nei giorni scorsi i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro, a Ottana (NU), durante un servizio di controllo economico del territorio, hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 32 anni, domiciliato a Quartu Sant’Elena, trovato in possesso di circa 3 kg di marijuana.

Guardia Di Finanza Nuoro: arrestato cittadino italiano trovato in possesso di 3 kg di marijuana

I militari operanti, durante un controllo di routine sulla circoscrizione di servizio, finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, venivano insospettiti dall’evidente stato di agitazione del soggetto controllato. A seguito di tale ingiustificato stato emotivo, i finanzieri procedevano ad una accurata ispezione dell’autoveicolo, dove veniva rinvenuto, nel bagagliaio, un borsone con all’interno la sostanza stupefacente confezionata in buste termosaldate, pronta per la vendita. La stessa è stata immediatamente sequestrata e il soggetto, segnalato alla locale Procura della Repubblica, arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.

L’intensificazione dei controlli da parte dei militari del Comando Provinciale di Nuoro, che ha portato negli ultimi mesi a diversi sequestri di ingenti quantitativi di droga, testimonia l’importanza del servizio di pubblica utilità “117” quale dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti, effettuato attraverso il capillare controllo economico del territorio.