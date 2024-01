“Siamo pronti a farci carico delle istanze del mondo agricolo e portarle nei tavoli istituzionali”. Francesco Uras nominato direttore della Cia Nord Sardegna.

Francesco Uras nominato nuovo direttore Cia

Agronomo, 40 anni, già vicedirettore dal 2019, Uras dopo diversi anni di impegno nel settore strategico della consulenza alle imprese agricole sui contributi comunitari, assume la direzione della Confederazione del Nord Sardegna dopo aver maturato la giusta esperienza, succedendo così a Rossana Piredda.

“Ringraziamo l’ex direttrice Rossana Piredda che il 31 gennaio andrà in pensione – dichiara la Cia Nord Sardegna – per i suoi quarant’anni di servizio nella Confederazione, gli ultimi di questi trascorsi come direttrice”.

“Ringrazio il Presidente Michele Orecchioni e il Comitato esecutivo per aver riposto in me la fiducia per ricoprire questo incarico – ha detto il neo direttore Uras -. Il primo obiettivo che porterò avanti è quello di migliorare tutti gli aspetti legati all’assistenza e consulenza sia alle imprese che alle famiglie dei nostri associati. Questo soprattutto alla luce del fatto che burocrazia e adempimenti stanno diventando pressanti. Continueremo ad essere sempre di supporto ai nostri associati inmaniera attiva e propositiva garantendo la qualità della consulenza per affrontare l’attività quotidiana di impresa e gli adempimenti connessi.

Siamo pronti – ha infine aggiunto Uras – a farci carico delle istanze del mondo agricolo e portarle nei tavoli istituzionali di competenza”.

“La nomina di Francesco Uras è il risultato di un lungo percorso che ci ha visto partecipi nella sua formazione – ha dichiarato il Presidente Michele Orecchioni -. Abbiamo lavorato in tal senso con rinnovato entusiasmo. Auguriamo al neo direttore un proficuo lavoro di concerto con tutto il Comitato esecutivo e i nostri uffici”.

La vicedirezione della Confederazione Nord Sardegna viene assunta da Ilaria Chessa, responsabile dell’ufficio zonale di Santa Maria La Palma. Chessa è specializzata nel settore vitivinicolo in cui è presente da quindici anni.