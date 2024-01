Torres vs Olbia: Sassari risponde presente

Sold out e storica dirette televisiva su Rai Due per la terza di ritorno del campionato di C. La città si mette in bella mostra sulla rete nazionale e “occupa” in massa gli spalti del “Vanni Sanna”

Sold out, quasi immediate. E caccia al biglietto.

Diretta su Rai Due (domani h 16), prima volta assoluta. E non è certo scontato.

Così Sassari si presenta all’Italia e all’Isola alla vigilia della terza giornata di campionato di serie C, pronta – da seconda della classe alle spalle della corazzata Cesena – ad affrontare l’insidia della stra isolana contro l’Olbia, match fra i più sentiti e carichi, partita ad alto tasso di difficoltà e di concentrazione, al di là del divario in classifica e dei numeri della stagione sino ad ora giocata.

L’assalto alle biglietterie online è scattato sin dai primi istanti in cui la società ne ha comunicato l’apertura. Poi si è scatenata una vera e propria caccia al biglietto, perché nessuno vuole mancare a questo appuntamento: il “Vanni Sanna” sarà compatto e tutto esaurito in qualunque ordine di posto (secondo capienza consentita).

Lo spettacolo sugli spalti, l’attesa della città, e ovviamente il match saranno poi trasmessi in diretta TV – in chiaro – sugli schermi dell’Italia intera. Sarà infatti diretta televisiva su Rai Due. E sarà come detto la prima storica volta in cui la Torresgirerà su uno dei primi tre canali del telecomando. Un premio alla stagione, all’impegno, all’immagine che il club rossoblù sta vivendo, sta mettendo in campo e sta costruendo attraverso un percorso graduale ma determinato. Un premio alla città di Sassari, che sarà sotto i riflettori del pallone che conta, che sarà mostrata e narrata ad una platea vasta. Città che parla della sua squadra in ogni piazza, in ogni slargo, città intesa come singoli cittadini e Istituzioni.

Il fulcro della giornata, ovviamente, sarà il calcio. Ma l’aspetto promozionale e la vetrina di prestigio confezionano la vigilia perfetta e il pre partita perfetto. Poi la palla passerà solo e soltanto al campo, con l’urlo “Forza Torres” a risuonare forte nello stadio e nelle case di sassaresi, sardi ed Italiani in collegamento TV.

Nanni Campus, sindaco di Sassari: “La città abbraccia forte la sua squadra e accoglie i cugini galluresi con maturità e spirito sportivo, per un confronto certamente molto sentito ma che auspichiamo sia solo sul prato verde del Vanni Sanna. Sempre e comunque Forza Torres e forza Sassari“.

Stefano Udassi, presidente della Torres: “Chiaro che la squadra affronterà la sfida con tutte le attenzioni del caso. Non c’è bisogno di motivare giocatori come i nostri di fronte ad un impegno come questo, che in palio ha comunque tre punti e la continuità del nostro percorso dopo lo stop di Rimini. Vogliamo dare energia alla nostra corsa, e vogliamo farlo davanti alla nostra gente che ha scelto di seguirci e seguire da vicino un match molto importante. Il sold out è la testimonianza che la città ci è vicina, in tutte le sue componenti. Ancora di più se rapportata alla diretta televisiva, che non solo non ha frenato l’entusiasmo, non solo non ha tenuto a casa i tifosi ma regalerà al nostro club una vetrina di livello nazionale in chiaro e a Sassari un meritato momento di racconto. Ci siamo, in tutti i sensi. E non vediamo l’ora di scendere in campo per i nostri sostenitori, per noi stessi, per la nostra città e per chiunque accendendo il televisore domani alle ore 16 avrà la voglia ed il piacere di trascorrere due ore in nostra compagnia. Forza Torres“.