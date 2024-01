Deidda (FdI): Ryanair punta ancora sulla Sardegna

Trasporti, Deidda (FdI): Bene Ryanair in Sardegna; lavoriamo per favorire collegamenti con tutte le compagnie

“Sono molto soddisfatto della scelta della compagnia Ryanair di puntare ancora una volta sulla Sardegna. Come si evince dalla presentazione della stagione estiva, infatti, la compagnia irlandese ha previsto più di 260 voli settimanali tra i due scali di Alghero e Olbia, con un milione e 600mila passeggeri. Questo conferma la bontà dell’offerta dei due aeroporti e il frutto di un dialogo continuo, non solo con Ryanair, ma con tutte le compagnie, per migliorare l’offerta dei voli nella stagione estiva e in quella invernale”, dichiara Salvatore Deidda , Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati.

“Per questo, stiamo lavorando nella direzione di non permettere più l’aumento dell’addizionale comunale d’imbarco e progressivamente sterilizzarla e abbatterla almeno nei mesi invernali, dove il traffico è minore in Sardegna. Siamo d’accordo con il candidato Sindaco Paolo Truzzu a lavorare insieme al Governo e andare in Europa per avere lo stesso trattamento delle altre Isole europee e la possibilità di poter contrattare con le compagnie sulle frequenze e sulle tariffe per residenti e non, in base alle reali esigenze lavorative e di salute dei viaggiatori”, conclude Deidda.

