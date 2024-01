Con “Sound Around The Island” giorni tra musica, teatro e danza con Alessia Tondo, Cristiana Racca, Andrea Angiolini, Rossella Faa, Elio Turno Arthemalle, Maria Lucia Costa, Guido Coraddu, Andrea Cocco, Ornella D’Agostino e il Coro di Canto Popolare Scuola Civica di Musica di Sinnai

Dal 19 al 21 gennaio al Teatro Alkestis di Cagliari ritorna la rassegna “Sound Around The Island”

Dal 19 al 21 gennaio ritorna al Teatro Alkestis di Cagliari l’appuntamento con la rassegna “Sound Around The Island”, organizzata dal Teatro Laboratorio Alkestis CRS in collaborazione con la Compagnia d’arte Circo Calumèt e l’Associazione Tàjrà.

Deragliamenti” è il tema della tre giorni tra musica, teatro e danza con Alessia Tondo, Cristiana Racca, Andrea Angiolini, Rossella Faa, Elio Turno Arthemalle, Maria Lucia Costa, Guido Coraddu, Andrea Cocco, Ornella D’Agostino e il Coro di Canto Popolare della Scuola Civica di Musica di Sinnai diretto da Luca Nulchis, tra gli altri.

«Sound Around The Island (Il suono intorno all’isola): al netto della necessaria narrazione della funzione sociale funzionale al progetto, ai progetti, il titolo racconta quasi tutto», spiega l’organizzazione. «La traiettoria artistica del festival, da sempre, segue un binario unico, perimetrale e antiorario, trasversale e immaginario. Un itinerario spettacolare e poetico che attraversa un paesaggio sonoro, un’isola che suona e risuona, che danza anche in tempi dispari, che conta e racconta storie ineffabili. In ogni stazione, senza preavviso, accogliamo passeggeri con bagagli leggeri e pesanti, purché disposti a un confronto intimo, dentro un treno a scartamento ridotto, illuminato da ottantaquattro occhi. È un viaggio circolare, la meta è passeggera, come tutti noi. Nessun deragliamento previsto, solo quello dei sensi.»

La manifestazione, che quest’anno celebra la sua edizione numero otto, ha ospitato nel corso degli anni artisti del calibro di Paolo Angeli, Joe Perrino, Michael McDermott, Irene Loche, Mario Brai, Arrogalla, Ilaria Porceddu, Beppe Dettori, Francesco Piu, Davide Catinari, Gian Piero Alloisio, Tomasella Calvisi, Giulio Casale, Nanni Gaias, Cordas et Cannas, Ilaria Pilar Patassini, Elva Lutza con Ester Formosa e Squarta, tra gli altri.

“Sound Around The Island” è organizzato dal Teatro Laboratorio Alkestis CRS in collaborazione con la compagnia d’arte Circo Calumèt e l’associazione Tàjrà, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport) e della Fondazione di Sardegna. Partner della manifestazione sono Le vie dei festival, Radio 89 Classics, Musartes Group, CSM webmedia, Metecalab, Sardiniamusic, Stazione di Transito e Audio Live Service.