I pazienti celiaci in Sardegna potranno presto contare sui buoni spesa digitali per l’erogazione della terapia senza glutine e non sarà più necessario confermare ogni anno il diritto all’assistenza. La delibera arriva dopo un lungo dialogo tra l’Associazione Italiana Celiachia Sardegna e la Regione. La Presidente di AIC Sardegna Giulia Scanu: “Accolte finalmente le istanze degli oltre 7.000 pazienti della regione”

Celiachia: buoni digitali per la terapia senza glutine e semplificazione del percorso assistenziale per i celiaci sardi nella recente delibera della Regione Sardegna

Il 29 dicembre 2023, la Giunta Regionale sarda ha ufficialmente approvato la Delibera n°47/19, “Indirizzi operativi per la semplificazione e dematerializzazione del percorso di accesso alle prescrizioni e di erogazione a carico del SSN dei prodotti senza glutine”. L’ importante traguardo è il risultato di un costante dialogo tra l’Associazione Italiana Celiachia Sardegna, la Federazione Nazionale di AIC e le istituzioni regionali, iniziato a dicembre 2022 grazie all’incontro tra l’Assessore Doria, la Presidente e la Vicepresidente dell’Associazione sarda.

Il provvedimento facilita l’accesso alla prescrizione e all’erogazione dei prodotti senza glutine tramite la digitalizzazione dei buoni, favorendo gli oltre 7.000 assistiti celiaci in Sardegna che potranno contare su un sistema di assistenza ormai operativo su quasi tutto il territorio nazionale. In futuro, quindi, i buoni per la terapia dietetica potranno essere utilizzati tramite la tessera sanitaria e/o un’app presso tutti gli esercenti che si accrediteranno.

Un’ulteriore indicazione della Delibera riguarda la semplificazione dei percorsi con la proroga dei piani terapeutici: una volta ricevuta la diagnosi di celiachia non sarà più necessario il rinnovo annuale dell’autorizzazione all’emissione dei buoni tramite visita specialistica, trattandosi appunto di una malattia cronica. Le visite periodiche restano comunque indicate per il follow-up della patologia e il necessario monitoraggio del paziente.

Le dichiarazioni della Presidente di AIC Sardegna Giulia Scanu

“I celiaci sardi possono iniziare il nuovo anno con una splendida notizia: la delibera, infatti, semplificherà l’accesso alla dietoterapia e, con l’apertura a tutti gli esercenti che potranno erogare la terapia senza glutine, consentirà ai pazienti un maggiore potere di acquisto. Con l’attuazione della delibera l’assistenza ai celiaci in Sardegna si uniforma agli standard delle altre regioni e province italiane.

Abbiamo fatto un grande passo avanti per garantire parità di trattamento dei cittadini e dei pazienti rispetto all’accesso alla cura e alla terapia” dichiara la Presidente di AIC Sardegna Giulia Scanu “Vorrei ringraziare il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas, l’Assessore Doria, i dirigenti e il personale dell’Assessorato, gli Onorevoli Domenico Gallus, Alessandra Zedda e Michele Ennas per aver ascoltato e preso in carico le nostre istanze. Noi continueremo a lavorare con le istituzioni per la tutela dei diritti dei celiaci nell’isola.”

L’Associazione Italiana Celiachia

L’Associazione Italiana Celiachia nasce nel 1979 su iniziativa di alcuni genitori di bambini celiaci in un’epoca in cui la celiachia era poco conosciuta e considerata una malattia pediatrica. Oggi è portavoce dei pazienti e delle loro istanze in tutti i più importanti contesti istituzionali: cura progetti per migliorare la vita quotidiana del paziente; iniziative e strumenti di comunicazione per informare e sensibilizzare il pubblico, i media e la classe medica; risponde direttamente ai bisogni dei celiaci sul territorio grazie alle sue 21 AIC associate; sostiene la migliore ricerca scientifica italiana sulla celiachia e diffonde il Marchio Spiga Barrata, la massima garanzia di sicurezza e idoneità degli alimenti per le persone celiache.

AIC ha ricevuto l’attestazione al merito della Sanità pubblica per le meritorie attività svolte nell’ambito della sanità pubblica (DPR 31 maggio 2023). Sul piano internazionale, AIC fa parte di AOECS, Association of European Coeliac Societies, e il CYE – The Coeliac Youth of Europe, forum internazionale dei giovani celiaci. www.celiachia.it

L’Associazione Italiana Celiachia Sardegna è operativa dal dicembre del 2022, su sardegna.celiachia.it trovi i recapiti per contattarla.

La celiachia

La Malattia Celiaca o Celiachia è una infiammazione cronica dell’intestino tenue, scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti; è caratterizzata da un quadro clinico molto variabile che va dalla diarrea profusa con marcato dimagrimento, a sintomi extra-intestinali, alla associazione con altre malattie autoimmuni. La diagnosi si effettua con analisi del sangue di specifici anticorpi e biopsia dell’intestino tenue; gli accertamenti diagnostici devono essere eseguiti in corso di dieta comprendente il glutine.

L’unica terapia disponibile per la celiachia è la dieta senza glutine e va eseguite per tutta la vita. Secondo i dati del Ministero della Salute in Italia (Relazione annuale al Parlamento anno 2021) sono 241.729 i pazienti diagnosticati con un rapporto maschi:femmine pari a 1:2; si stima che la celiachia riguardi l’1% della popolazione italiana, il che porta a ipotizzare circa 600.000 persone celiache di cui quasi 400.000 ancora non diagnosticate.