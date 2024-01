ASCoT: nuovo servizio a Siris, chiusure a Busachi e Villaurbana

ORISTANO, 29 GENNAIO 2024 – Un nuovo servizio per i pazienti fragili in Marmilla. Lo comunica la direzione generale della Asl 5 e l’ufficio di integrazione ospedale-territorio.SIRIS Da domani, martedì 30 gennaio, un nuovo servizio a Siris, con la presenza di un medico nell’ambulatorio in via Nazionale 19, dalle ore 14,30 alle ore 16,30. Il servizio è rivolto esclusivamente ai pazienti fragili e non autosufficienti del paese, impossibilitati a recarsi presso gli ASCoT di Gonnoscodina e Masullas. Le date di aperture successive saranno comunicate nelle prossime settimane.

BUSACHI L’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Busachi, in via Satta 39, rimarrà chiuso, dopodomani, mercoledì 31 gennaio, per indisponibilità del medico. Il servizio è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di base di Busachi, Neoneli, Ula Tirso e Fordongianus.

VILLAURBANA L’Ascot, in via Ottorino Angius 5, rimarrà chiuso dopodomani, mercoledì 31 gennaio, per indisponibilità del medico. Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di famiglia di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia.

GLI ASCOT Sono 24 gli ASCoT nella provincia di Oristano: Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Terralba, Tramatza, Uras, Villaurbana, Zeddiani.

Per altre notizie clicca qui