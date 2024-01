Alghero, ospedale Marino, Pais: “Potenziata l’assistenza sanitaria alla popolazione del territorio”

– “L’ospedale marino, da sempre centro di riferimento per l’ortopedia sarda, completa la sua offerta sanitaria con l’apertura dell’ambulatorio di Endocrinologia di primo e secondo livello, inaugurato oggi, in grado di fornire un percorso di diagnosi e cura di alta specializzazione anche nel settore delle patologie osteometaboliche, come l’osteoporosi, a supporto della specialistica di Ortopedia”. Esprime soddisfazione il coordinatore regionale della Lega Michele Pais.

“L’endocrinologia si occupa il sistema endocrino, cioè di delle ghiandole che producono gli ormoni, come la tiroide, l’ipofisi, le paratiroidi, surreni e gonadi” – precisa Pais – “L’ambulatorio di endocrinologia avrà come direttore il Prof. Mario Palermo, un luminare della materia”.

“Nell’ambulatorio, operativo già dalle prossime ore, saranno operativi specialisti di primissimo livello per un centro di riferimento regionale che mancava nel territorio” – conclude Michele Pais – “Si alza così il livello di assistenza sanitaria offerta alla popolazione dall’ospedale Marino di Alghero che a breve vedrà inaugurata la nuovissima sala operatoria con gli standard tra i più avanzati in Sardegna. Un doveroso plauso all’attività dell’Assessore Carlo Doria e al DG Antonio Spano che sulla struttura algherese, nonostante le difficoltà oggettive, hanno profuso la massima attenzione rispettando gli impegni di salute assunti con la popolazione”. Anche questi sono fatti”.