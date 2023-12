Waterpolo Sardinia Cup a Cagliari il 19 e 21 dicembre

Waterpolo Sardinia Cup. Quadrangolare internazionale di pallanuoto 19/21 dicembre 2023. Giovedì 14 dicembre 2023 h. 11,00. Sala Consiliare Palazzo civico – via Roma, 145 – CAGLIARI

Una vetrina internazionale importante, l’opportunità per tanti giovani di apprendere i trucchi del mestiere a stretto contatto con i campioni della pallanuoto.

La Waterpolo Sardinia Cup è anche questo: veicola l’immagine della Sardegna nel mondo e si dedica allo sviluppo dei vivai isolani che per una serie di ragioni, derivate anche da un’impiantistica precaria, registrano un certo gap nei confronti delle omologhe realtà d’oltre Tirreno.

Infine c’è una mera componente patriottica perché il fascino che emana il Settebello da decine e decine d’anni non ha bisogno di ulteriori commenti. E vederlo in azione scatena il tifo e la passione dei tifosi sardi. È risaputo che la selezione coordinata dal Commissario tecnico Alessandro Castagna reputa la Sardegna luogo ideale per preparare con serenità impegni importanti perché può fare affidamento su un apparato organizzativo sopra le righe coordinato dal presidente regionale FIN Danilo Russu. Questa volta gli imminenti doveri sono a gennaio, con gli Europei in Croazia, e il mese successivo incalzano i Mondiali a Doha. La scelta delle tre avversarie non è un caso perché dietro c’è uno studio per combinare formazioni che consentano ai “nostri” di migliorare i lati deboli.

E quindi sarà spettacolo puro nella vasca di Terramaini (Cagliari) con Montenegro, Australia e Francia dal 19 al 21 dicembre 2023.

La tre giorni pallanuotistica e le manifestazioni giovanili ad essa collegate sono presentate giovedì 14 dicembre 2023 nel corso di una conferenza stampa presso la sala consiliare del Palazzo civico di Cagliari con inizio alle 11:00 e alla quale partecipano il sindaco Paolo Truzzu, il Vice Presidente della Regione Sardegna Giuseppe Fasolino, l’Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Giovanni Chessa, il presidente della FIN Sardegna Danilo Russu, il commissario tecnico del Settebello Alessandro Campagna, il presidente regionale del CONI Bruno Perra.

Sarà presente una delegazione di studenti che frequenta il corso “Turismo Sportivo” presso l’Istituto Tecnico Economico Pietro Martini e che prenderanno parte all’evento come volontari.

