Verona Christmas Run: con Cantine di Verona si corre per la ricerca

Verona Christmas Run: con Cantine di Verona si corre per la ricerca

Cantine di Verona è Gold Sponsor dell’AGSM AIM Verona Christmas Run, corsa solidale che domenica 17 dicembre accenderà la magia del Natale nel cuore della città scaligera.

L’iniziativa benefica, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Verona Marathon in collaborazione con il Comune di Verona, destinerà parte della quota delle iscrizioni a UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, attiva nel territorio veronese dal 1971 come punto di riferimento per le persone con malattie neuromuscolari. In particolare, il ricavato dell’edizione 2023 finanzierà un progetto di ricerca della Fondazione Telethon, ente senza scopo di lucro nato nel 1990 per rispondere all’appello di pazienti affetti da malattie rare che UILDM Verona sostiene attraverso l’organizzazione di raccolte fondi e iniziative di divulgazione.

L’AGSM AIM Verona Christmas Run partirà alle 9.40 da Piazza Bra. I partecipanti potranno scegliere se correre o camminare lungo uno dei due percorsi proposti, da 5 o 10 km. Per rendere ancora più natalizia l’atmosfera del centro storico si potrà acquistare un vestito da Babbo Natale al momento dell’iscrizione per indossarlo durante la corsa.

La corsa si concluderà con la premiazione dei migliori classificati e un brindisi al traguardo per celebrare le festività natalizie e dare il benvenuto al nuovo anno che verrà. Il gruppo vitivinicolo cooperativo scaligero assegnerà ai vincitori assoluti il Custoza Doc Spumante Extra Dry Cuvée Radetzky mentre gli altri partecipanti si aggiudicheranno il Bardolino Chiaretto Doc Torre del Falasco. Anche il servizio di catering vedrà protagonista un vino del gruppo cooperativo, il Valpolicella Superiore Doc Cantina Colli Morenici.

“Sosteniamo con entusiasmo l’AGSM AIM Verona Christmas Run perché ci consente di contribuire a rendere speciale una giornata dedicata al Natale, da trascorrere in compagnia di famiglia e amici, e di supportare al tempo stesso cause solidali che abbiamo a cuore come la ricerca sulle malattie neuromuscolari – dichiara Luigi Turco, Presidente di Cantine di Verona –. Per premiare i partecipanti abbiamo scelto tre etichette rappresentative della ricchezza e unicità della nostra realtà vitivinicola, che si estende dalle colline della Valpolicella alle rive del lago di Garda e nasce dall’unione di Cantina Valpantena, Cantina di Custoza e Cantina Colli Morenici”.