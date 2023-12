Deriu (Pd) attacca: “l’Ersu di Cagliari preferisce le feste alle borse di studio. È una vergogna”

“Anziché erogare le tanto attese borse di studio, l’Ersu di Cagliari pensa ad organizzare le feste. È una vergogna”. È questo l’attacco di Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico, che esprime la sua indignazione in riferimento alla festa per l’inaugurazione dell’anno accademico, organizzata dall’Ersu di Cagliari, in programma domani 15 dicembre.

“Mentre gli studenti capaci e meritevoli, già riconosciuti idonei, attendono con grande preoccupazione il sostegno economico che meritano per proseguire il proprio percorso accademico, l’Ente per il diritto allo studio preferisce le celebrazioni al dovere etico di garantire un’istruzione accessibile a tutti – le parole di Deriu –. È inammissibile che in un momento in cui il futuro della Sardegna dipende in larga misura dall’istruzione e dalla formazione dei giovani, l’Ersu si permetta di ignorare i suoi obblighi fondamentali a vantaggio di festeggiamenti superflui”.

“Non possiamo tollerare che l’Ente istituito per sostenere gli studenti si trasformi in un organizzatore di feste, tralasciando il suo ruolo cruciale nell’assegnare borse di studio a coloro che ne hanno bisogno – ha aggiunto il consigliere dem –. Serve un intervento immediato per porre rimedio a questa situazione vergognosa. Non possiamo permettere che questa mancanza di responsabilità comprometta il futuro dei giovani e, di conseguenza, il futuro della nostra regione”.

“Mi impegnerò a seguire da vicino questa vicenda e ad agire con ogni mezzo a disposizione per garantire che le borse di studio vengano erogate senza ulteriori indugi e che l’Ersu mantenga il suo impegno prioritario nei confronti degli studenti sardi”, ha concluso Roberto Deriu.