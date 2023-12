Venerdì 15 e sabato 16 Time in Jazz alla Casa del Jazz di Roma

con due progetti del centro produzione musica Insulae Lab

(Piano Island #02 e Me’ta Quartet Reloaded)

e il libro fotografico di Fabio Lovino sul festival di Berchidda.

Time in Jazz sbarca a Roma per partecipare a Take Five, la rassegna in programma da venerdì 15 a domenica 17 alla Casa del Jazz, che mette in vetrina i progetti originali dei Centri di Produzione Musica dedicati al jazz nati lo scorso anno con il sostegno del Ministero della Cultura; sono cinque organismi, tutti aderenti all'associazione nazionale I-Jazz: il Centro Produzione Musica di Roma della Fondazione Musica per Roma, Adrimusic (Centro Adriatico Produzione Musica) di casa a Pescara, WeStart, il Centro di Produzione Musica del Piemonte Orientale con base a Novara, Toscana Produzione Musica e, appunto, il centro coordinato dall'associazione Time in Jazz di Berchidda presieduta e diretta da Paolo Fresu: Insulae Lab.

Time in Jazz porta in dote Piano Island #02, con il siciliano Seby Burgio (tastiere, elettronica) e il sardo Alessandro Di Liberto (pianoforte) sul palco della Casa del Jazz venerdì 15 alle 19.30. Una produzione originale figlia del viaggio nella musica mediterranea e del Mediterraneo compiuto – e ancora in corso – dal progetto Insulae Lab – Centro di Produzione Musica (direzione artistica di Paolo Fresu), in cui donne e uomini e arti si incontrano per dare suono e forma alla creatività nell'accogliente casa madre di Berchidda, in Sardegna. Piano Island #02 è incontro fra Sardegna e Sicilia che genera il secondo capitolo di Piano Island. Il siciliano Burgio e il sardo Di Liberto sono musicisti di grande talento che vantano importanti collaborazioni nazionali e internazionali. Il processo creativo e tecnico attivato dal connettersi degli intenti ha superato il mare ed è approdato, felicemente, a Roma. Ogni centro presenterà in concerto due progetti scelti fra quelli varati nel corso dell'anno che sta per chiudersi: