Tutto sold out al Teatro Massimo di Cagliari per Luca Ravenna, lo stand up comedian dei record

“RED SOX”

LO SHOW DEI RECORD

di

LUCA RAVENNA

Teatro Massimo – sala M1

giovedì 21 Dicembre 2023 (ore 21)

Tutto sold out al Teatro Massimo di Cagliari per Luca Ravenna

Tutto sold out al Teatro Massimo di Cagliari per Luca Ravenna, lo stand up comedian dei record in scena giovedì 21 dicembre (ore 21). “Red Sox”, il nuovo spettacolo del comico che ama definirsi “il cantautore della risata”, arriva sull’Isola forte di un tour che, a partire dallo scorso ottobre, continua a registrare il tutto esaurito nei vari palcoscenici d’Italia. Classe 1987, milanese ma trapiantato a Roma dal 2006, Ravenna è un protagonista di punta della scena autorale italiana, capace di interpretare con uno stile originale gli spettacoli di stand-up comedy, innovando la scena e richiamando la tradizione dei vinili comici diffusa negli anni Ottanta.

A distanza di quasi un anno da un 2022 ricchissimo di successi che ha visto i suoi show registrare oltre 30mila presenze in Italia e in Europa, Ravenna arriva al Teatro Massimo di Cagliari con uno spettacolo prodotto e distribuito da Trident Music in collaborazione con Sardegna Concerti. Lo spettacolo rappresenta il grande ritorno del comico che, dopo il comedy album “568” in formato vinile autografato e pubblicato la scorsa primavera, ha reso disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming il nuovo podcast prodotto da Sony Music Italy “Solo Grandi, anzi Grandissimi Successi”, con alcuni dei suoi pezzi più iconici.

Biografia

Nato e cresciuto a Milano, all’età di 19 anni Luca Ravenna si trasferisce a Roma per studiare presso il Centro sperimentale di cinematografia, dove si diploma nel 2011 in sceneggiatura. Tra le prime esperienze di scrittura vi è la collaborazione con il gruppo comico romano The Pills, la sceneggiatura in team della sitcom “Zio Gianni” trasmessa da Rai 2. La sua carriera subisce una svolta sostanziale quando decide di dedicarsi alle esibizioni di tipo stand-up. Dopo aver partecipato ai programmi televisivi Natural Born Comedians e Stand up Comedy, entrambi su Comedy Central, nel 2018 porta in tour il suo primo spettacolo intitolato “In the ghetto”.

Parallelamente all’attività di comico, svolge quella di autore televisivo collaborando con programmi come Quelli che il calcio e Che fuori tempo che fa. Il 17 aprile 2020 esce online il suo secondo spettacolo Luca Ravenna Live @, in collaborazione con Aguila e Indigo Film, a cui segue l’evento “Rodrigo Live” su tutto il territorio nazionale.

Dallo stesso anno, insieme a Edoardo Ferrario, conduce il podcast “Cachemire” in uscita settimanale su YouTube

In seguito il duo comico organizza il Cachemire Summer Tour, con tappe in tutto il territorio nazionale. Nel marzo 2021 pubblica tramite la piattaforma The Comedy Club lo spettacolo totalmente improvvisato Luca Ravenna: Improv Special vol. 1 mentre, ad aprile, partecipa come concorrente al game show LOL – Chi ride è fuori su Prime Video. Nel giugno successivo debutta come attore nel film “Appunti di un venditore di donne”, con regia di Fabio Resinaro, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Giorgio Faletti.

Nel 2022 scrive e dirige il monologo comico dal titolo 568 totalizzando oltre 30mila spettatori tra Italia e Europa, primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero. Infine, nel corso dell’anno viene scelto (con Edoardo Ferrario) per doppiare il secondo film della serie animata statunitense “Beavis and Butt-head” uscito nel 2022. A inizio 2023, insieme al collega comico Daniele Tinti, fonda e conduce il podcast settimanale sportivo “TAQ – Tutti allenatori qui” in esclusiva su Spotify debuttato al primo posto della classifica Top Podcast.

Il 14 aprile 2023 esce per Sony Music Italy il comedy album” 568″, un doppio LP tratto dall’omonimo spettacolo di Luca Ravenna registrato al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano nella primavera del 2022.

Informazioni

https://teatromassimocagliari.it/

https://www.sardegnaconcerti.it/

https://shop.sardiniaticket.com/