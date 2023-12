Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità: Ester Cois dell’Università di Cagliari eletta Presidente. La nomina durante il Convegno annuale tenutosi a Modena

Cagliari, 19 dicembre 2023 – Ester Cois, delegata del Rettore per l’Uguaglianza di Genere è stata eletta Presidente della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità (CUG) di tutte le università italiane. La nuova presidente è stata eletta con il 97% delle preferenze nel corso del Convegno Annuale della conferenza che si è svolto a Modena, presso la Fondazione Marco Biagi, il 15 e 16 dicembre scorso.

L’incarico elettivo della Presidenza Nazionale costituisce un prezioso riconoscimento per l’Università degli Studi di Cagliari e per il lavoro sui temi dell’inclusione e della promozione di politiche per l’equità e il contrasto a ogni forma di discriminazione che l’intera comunità d’Ateneo, su impulso del Magnifico Rettore Francesco Mola, sta portando avanti con convinzione e impegno. La Conferenza Nazionale costituisce una rete di coordinamento tra tutti i Comitati Unici di Garanzia operanti nelle università italiane e rivestono un ruolo cruciale nell’ambito del sistema organizzativo e dell’indirizzo di policy di ciascun Ateneo, racchiudendo le tre missioni per le quali l’Università pubblica è chiamata.

Ester Cois, PhD in Sociologia del Genere e della Famiglia, è Delegata Pro-Rettorale per l’Uguaglianza di Genere, Presidente del Comitato Unico di Garanzia e Coordinatrice del Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi di Genere (CEING) dell’Università di Cagliari.

Sociologa del territorio, afferisce al dipartimento di Scienze politiche e sociali, ed è componente della sotto-commissione nazionale CRUI per i Gender Equality Plan. Già attiva nel progetto di ricerca Horizon 2020 “SUPERA. Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia”, che ha redatto il primo Piano di Uguaglianza di Genere dell’Università di Cagliari, è responsabile scientifica del progetto Erasmus+ “SMILE. Social Meaning Impact through LLL Universities in Europe”, che è stato premiato come finalista all’European Diversity Award 2023, ed è consulente del progetto “UNISafe”, contro la violenza di genere in Accademia.