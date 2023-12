Sul mercato energetico tornano le tariffe a prezzo bloccato. Crescono i passaggi al Mercato Libero: le analisi di Segugio.it

Segugio.it: sul mercato energetico tornano le tariffe a prezzo bloccato. Crescono i passaggi al Mercato Libero

Nel quarto trimestre del 2023 si registra un’accelerazione dei passaggi al Mercato Libero con una crescita dei contratti attivati dai consumatori ancora in Tutela pari al 50% su Luce e 110% su Gas rispetto al terzo trimestre

Rispetto a inizio 2023, tornano attuali le tariffe a prezzo bloccato fino a 12 mesi, scelte dal 24% degli utenti per la luce e dal 32% per il gas. Le tariffe indicizzate rimangono, tuttavia, il riferimento del mercato

Nel 2023 cresce la propensione alla bolletta elettronica e al pagamento con addebito diretto in conto corrente

Sul mercato energetico tornano le tariffe a prezzo bloccato

18 dicembre 2023 –: per i clienti domestici terminerà a gennaio 2024 per le forniture di gas naturale e a luglio 2024 per quelle di energia elettrica. Il Governo, nel rispetto degli accordi con l’UE, ha scelto di non applicare ulteriori proroghe, con l’unica eccezione per clienti vulnerabili che continueranno a beneficiare di un regime agevolato.

Segugio.it analizza periodicamente le tendenze del mercato energetico e gli ultimi dati in merito alle tipologie di tariffe scelte fotografano un ritorno di quelle a prezzo bloccato per 12 mesi ed una maggiore propensione verso provider nuovi e/o emergenti. Rilevante la crescita delle tariffe Luce&gas (cosiddette “dual fuel”) grazie a promozioni riservate ai clienti che attivano una doppia fornitura. A giocare un ruolo in questo trend è il progressivo aumento dei provider energetici che propongono la fibra ottica tra i propri servizi, con promozioni “3 in 1” che includono luce, gas e abbonamento per la connessione Internet casa.

Nel primo trimestre 2022 le tariffe a prezzo fisso rappresentavano il 70,2% delle tariffe luce e il 65,5% delle tariffe gas scelte dagli utenti. Un anno dopo, nel primo trimestre 2023, queste percentuali sono crollate, rispettivamente, al 13% e al 7,3%, per via dell’instabilità del mercato. Nella seconda metà del 2023, però, a fronte di una stabilizzazione dei prezzi all’ingrosso, le tariffe a prezzo bloccato sono tornate “d’attualità”: nel quarto trimestre sono state scelte dal 24% degli utenti sulla luce e dal 32% sul gas. Le offerte a prezzo indicizzato restano ancora il riferimento del mercato, grazie al maggiore risparmio di prezzo e alla crescente conoscenza del meccanismo di queste tariffe da parte dei consumatori.

Crescono i passaggi dalla Maggior Tutela al Mercato Libero

Si registra poi un’accelerazione dei passaggi al Mercato Libero, agevolata anche da prezzi ben più sostenibili rispetto alla fine del 2022. I dati dell’Osservatorio Segugio.it rilevano che nel quarto trimestre 2023 gli utenti provenienti dal Mercato Tutelato hanno rappresentato l’11,6% dei contratti di energia elettrica attivati tramite il comparatore, con un incremento del 50% rispetto al terzo trimestre del 2023. Questa crescita è ancora più accentuata per le forniture di gas. Nel quarto trimestre, i clienti provenienti dalla Tutela rappresentano l’8,1% dei contratti attivati, + 110% rispetto al trimestre precedente.

Un altro dato interessante riguarda la modalità di ricezione e di pagamento delle bollette. L’87% degli utenti preferisce il pagamento addebito diretto su conto corrente, mentre il 95% sceglie di ricevere la bolletta elettronica via e-mail. Questo consente agli utenti di accedere a promozioni solitamente più convenienti.

Paolo Benazzi, Responsabile Utilities di Segugio.it: <<Il mercato si è stabilizzato e per questo vediamo un ritorno delle tariffe a prezzo bloccato. Chi vuole bloccare il prezzo oggi può farlo, rinunciando nel breve periodo al massimo risparmio. La garanzia di un prezzo fisso nel tempo, infatti, è prezzata dagli operatori che devono assorbire il rischio di volatilità future, e si cautelano con marginalità maggiori sulle offerte fisse.>>