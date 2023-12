Seconda Categoria, girone E: Fc Alghero di scena sul campo del Thiesina

per la Fc Alghero, di scena domenica 10 dicembre sul campo del Thiesina nel match valido per l’undicesima giornata del campionato di Seconda Categoria girone E.

La capolista va a fare visita alla quarta in classifica (21 punti all’attivo, frutto di sette

vittorie e tre sconfitte), una delle squadre con l’attacco più prolifico del torneo: 32 le reti sinora siglate dalla compagine di Thiesi (37 quelle invece messe a referto dai giallorossi). Punto di forza dell’attacco è Francesco Canu autore di 11 marcature; per la Fc Alghero ai primi posto della classifica marcatori ci sono Michele Cherchi e Carlo Pintus con 9 reti a testa seguiti da Mario Finca e Christian Nemore con 5 sigilli a testa.

Per ciò che concerne la retroguardia, il Thiesina ha subito 14 marcature nelle prime dieci giornate contro le 5 degli algheresi guidati in panchina da Salaris.

“Thiesina compagine ostica, ma abbiamo tutte le carte in regola per fare bene”

“Sono soddisfatto per come i ragazzi stanno rispondendo alle sollecitazioni – ha detto l’allenatore giallorosso Peppone Salaris – abbiamo messo alle spalle la battuta d’arresto di due settimane fa e già domenica scorsa ho notato dei miglioramenti, soprattutto dal punto di vista mentale.

Questa settimana la squadra si è allenata bene e sono convinto che i ragazzi scenderanno in campo con la giusta determinazione per puntare al massimo risultato. Il Thiesina

è, senza ombra di dubbio, una bellissima squadra. Ha interessanti individualità e, soprattutto in attacco, sono pericolosi. Dal canto nostro, abbiamo tutte le carte in regola per fare bene e ci proveremo come sempre”.

