Sassari: il bando di stabilizzazione Asl esclude tanti

Sassari: bando di stabilizzazione per pochi. Interrogazione di Desirè Manca (M5S)

“La Asl di Sassari sbatte la porta in faccia agli impiegati di lungo corso nella pubblica amministrazione. Il bando di stabilizzazione esclude infatti tra i beneficiari i lavoratori a tempo indeterminato in aspettativa da altre pubbliche amministrazioni reclutati con concorso e che lavorano da anni presso la Asl di Sassari con qualifiche superiori. Tutto ciò è incomprensibile e assurdo – osserva Desirè Manca (M5s) – in quanto causa di una nuova perdita di preziose professionalità nella pubblica amministrazione che in questo momento sono più che essenziali per il funzionamento della macchina sanitaria. Tuttavia, la Direzione della Asl di Sassari non ha tenuto in considerazione questa possibilità, richiesta da candidati e sindacati, non accogliendo la loro proposta”.

Così la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Desirè Manca ha presentato un’interrogazione all’assessore alla Sanità Carlo Doria per chiedere il suo intervento immediato.

“Numerose aziende sanitarie sul territorio nazionale – prosegue la consigliera – compresa la Aou di Sassari, hanno consolidato l’orientamento per il quale i bandi dispongono che “non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello della procedura di stabilizzazione. Pertanto chiedo all’assessore alla Sanità di intervenire immediatamente per far sì che vengano modificati e uniformati i requisiti di partecipazione ai bandi di stabilizzazione su tutto il territorio regionale. Tali disparità di trattamento incentivano l’emorragia di professionisti verso altre aziende e altre regioni e non riconoscono il valore aggiunto che invece verrebbe portato all’azienda”.