Sabato 30 dicembre il canto natalizio Sos Tres Res con i cori polifonici della Sardegna ad Aidomaggiore

presenta

Sos Tres Res

il canto del Natale nella tradizione orale a più voci della Sardegna

sabato 30 dicembre alle 18.30

Chiesa parrocchiale Santa Maria delle Palme, piazza Parrocchia, Aidomaggiore (OR)

La suggestione del canto natalizio nel nuovo appuntamento della Fondazione Hymnos: protagonisti i cori di Aidomaggiore, Cheremule, Castelsardo, Nughedu San Nicolò, Thiesi, Bonnannaro

Sabato 30 dicembre il canto natalizio Sos Tres Res con i cori polifonici della Sardegna ad Aidomaggiore

Tempo di Natale, di condivisione e di canti tradizionali: la Fondazione Hymnos prosegue le sue attività legate alla valorizzazione del canto a più voci della Sardegna e presenta “Sos Tres Res”, il canto del Natale nella tradizione orale a più voci: l’appuntamento è ad Aidomaggiore, in provincia di Oristano, sabato 30 dicembre alle 18.30 nella chiesa parrocchiale Santa Maria delle Palme.

Sarà una serata emozionante e ricca di suggestioni, con l’ascolto di canti legati al periodo natalizio e in particolare quello dedicato a “Sos tres res”, i re magi, che secondo il racconto evangelico giunsero dalle tre parti del mondo allora conosciuto per portare omaggio a Gesù appena nato. In Sardegna esiste una grandissima produzione di testi dedicati alla figura dei Re Magi, testi che spesso incontrano il canto di tradizione orale e che godono di un utilizzo contemporaneo in diversi paesi dell’isola proprio attraverso la polifonia tradizionale.

La serata di Aidomaggiore vedrà protagonisti i cori Cuntzerdu de Aidumajore, Cuncordu de Cheremule, Coro della Confraternita di Santa Croce di Castelsardo, Cuncordu Santu Nigola di Nughedu San Nicolò, Cunsonu Thiesinu, Cuncordu de Bonnannaro. Il repertorio eseguito nella chiesa di Santa Maria sarà arricchito dalla guida all’ascolto a cura di Ignazio Macchiarella, professore di Etnomusicologia dell’Università di Cagliari e componente del Comitato Scientifico della Fondazione.

Informazioni:

[email protected]

www.hymnos.sardegna.it