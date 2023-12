Raiders for children in piazza a Genova per i bimbi del Gaslini

Raiders for children, Associazione no profit a favore dei bambini. Si

sono incontrati, ieri sera, in Piazza De Ferrari, a Genova, per

portare doni ai bambini dell’Ospedale Gaslini di Genova.

Simona Ferro, assessore regionale alla Tutela e Valorizzazione

dell’Infanzia, presente all’evento, ha dichiarato :

“Grazie di cuore agli organizzatori, alle forze dell’ordine che si

sono unite all’evento e a tutti i volontari che ogni anno, sulle loro

‘slitte a due ruote’, donano giochi, libri e attimi di spensieratezza

ai piccoli pazienti del nostro ospedale pediatrico”