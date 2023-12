Presentazione del libro di Maria Marasco consigliere nazionale Fervicredo venerdì a Catanzaro

Venerdì a Catanzaro presentazione del libro di Maria Marasco consigliere nazionale Fervicredo

Sarà presentato venerdì 15 dicembre, a Catanzaro, “Ricchi di povertà” il libro della Consigliera nazionale della Fervicredo, Maria Marasco.

A partire dalle ore 11.30, presso la sala conferenze del Centro polifunzionale della Polizia di Stato, il volume sarà al centro di un incontro che si aprirà con i saluti del Questore, Paolo Sirna, e del sindaco del capoluogo calabrese, Nicola Fiorita. Seguiranno, moderati dal V. Presidente della Fsp Polizia di Stato, Franco Maccari, gli interventi del Sostituto Procuratore Generale Marisa Manzini, la quale ha firmato la prefazione del libro, dell’Avvocato penalista Sabrina Rondinelli, dell’Editore del volume, Michele Falco e della stessa Autrice, Marasco.

“Siamo estremamente orgogliosi per questo evento – commenta Mirko Schio, Presidente di Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere) -, che rappresenta un risultato importante e significativo per la nostra Consigliera Maria Marasco, una delle ‘colonne’ di Fervicredo, la quale dimostra come l’impegno al servizio di principi come la solidarietà si possa manifestare su più fronti”.

Emozione e soddisfazione anche per l’Autrice, che alla vigilia dell’evento ha voluto “come prima cosa rivolgere un ringraziamento profondamente sentito alla dottoressa Manzini – dice Marasco -, per cui io e l’intera Fervicredo nutriamo la più sincera stima, ed alla quale siamo legati da un percorso comune in difesa dei principi della cultura della legalità. Ringrazio anche gli altri autorevoli Ospiti che interverranno e tutti gli Amici che non mancano mai nei momenti importanti, a testimonianza che la forza di rivivere si può trovare, anche e soprattutto nei volti di chi ci vuole bene”.