06/01/24 Path Of Passion / The Sickest Squad + Dr. Peacock @ Bolgia – Bergamo

Inizia in modo decisamente esplosivo il 2024 del Bolgia di Bergamo. Sabato 6 gennaio ’24 in questo top club va infatti in scena Path of Passion. E’ una notte dedicata alle sonorità hardcore che dominano la scena elettronica mondiale ed a suoi pesi massimi come gli italiani The Sickest Squad e il francese Dr. Peacock. In poche parole, l’ennesimo imperdibile appuntamento della stagione autunno – inverno – primavera 2023/4 del Bolgia.

Partiamo dalla Main Room, dominata il 6/1/23 al Bolgia di Bergamo dal top duo italiano The Sickest Squad, ossia Samuele Gozzo e Jacopo Stevenat. Attivi dal 2000, dapprima come Sick Dj Team, la loro attività è legata a realtà discografiche come SickCore Records o Brutale. Tra Europa, Canada ed Australia, il loro suono ed il loro stile sono conosciuti ovunque. Il party che li vede protagonisti prende il nome dal loro ultimo lavoro “Path Of Passion”, 18 produzioni e remix, un viaggio nel più puro e potente suono hardcore.

A pubblicarlo è Frenchcore Worldwide, l’etichetta di Dr. Peacock, anche lui protagonista durante la stessa notte della Main Room del top club sull’A4. Altro protagonista del genere frenchcore, la sua attività si incrocia spesso con quella del duo. Classe ’88, si esibito in festival come Thunderdome, Defqon 1, Qlimax. Inizia la sua carriera come producer nel 2010. Nei Paesi Bassi la sua popolarità cresce a dismisura dopo l’esibizione al Defqon, nel 2014. Durante il suo set le incursioni vocali sono di Da Mouth Of Madness, ovvero Sietse van Daalen, la voce dell’hardcore: un pioniere, un mentore ed ambasciatore della scena nel mondo. Chiudono il cerchio: Unexist, A-Kriv, Stealth ed MC Coral.

Nella Alternative Room la scena è di Super Marco May vs Pitta, Juri Carrera e Mc Hellboy. Si aggiungono al sound del party: Hardstyle Brothers, Alby Energy, Red Moon, Dj Pino e Planvr vs. Dj Usa. Il Bolgia apre alle ore 23 e si balla fino alle 5 del mattino.

L’appuntamento di sabato 6 gennaio 2024 al Bolgia di Bergamo con il party Path Of Passion e The Sickest Squad + Dr. Peacock è soltanto l’ennesimo ‘di peso’ per il top club sull’A4. Dove, tra gli altri, si sono esibiti negli ultimi mesi top dj come Marco Faraone, Chris Liebing, Len Fake, Sam Paganini, Indira Paganotto, I HATE MODELS, KLANGKUENSTLER, Nastia, Ilario Alicante, Alignment, Luca Agnelli, Deborah De Luca, Tita Lau, 999999999 e Lokier.

https://www.bolgia.it/pathofpassion/

Bolgia – Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803

https://www.bolgia.it/