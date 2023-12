Polizia di Stato:a Cagliari arrestati due uomini per spaccio.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini di 35 e 20 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella nottata di sabato gli Agenti della Volanti sono intervenuti in Via Castiglione, nei pressi di un supermercato, a seguito di una segnalazione pervenuta sulla linea 112 che indicava la presenza di un gruppo di persone intente ad armeggiare tra le auto.

Gli Agenti, giunti sul posto, hanno bloccato cinque uomini sorpresi a smontare un registratore di cassa. Dopo aver proceduto alla loro identificazione i poliziotti hanno notato che all’interno del cassetto erano presenti degli scontrini fiscali che riportavano il nome di un noto residence situato nelle immediate vicinanze.

Il successivo controllo presso la struttura ricettiva ha consentito agli stessi operatori di verificare che dalla cassa del bar era stato asportato il cassetto e che due delle persone fermate alloggiavano in quell’albergo.

La perquisizione effettuata all’interno della stanza in uso ai due ha dato esito positivo perché sono stati rinvenuti “panetti” di hashish dal peso complessivo di 250 gr.

I due soggetti, entrambi con precedenti di polizia in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, sono stati sottoposti anche a perquisizione domiciliare presso l’abitazione ubicata in un comune dell’hinterland cagliaritano dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione e materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente.

I due, quindi, sono stati tratti in arresto per l’ipotesi di rato di detenzione ai fini di spaccio ed inoltre indagati in stato di libertà, unitamente agli altri tre soggetti, per l’ipotesi di reato di ricettazione e possesso di arnesi atto allo scasso.

I fatti accertati dagli operatori della Polizia di Stato saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P., che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida.