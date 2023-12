Partnership Tra Il Gruppo Tecnocasa E Indeed

Il reclutamento di giovani da inserire all’interno delle agenzie del Gruppo Tecnocasa è una delle attività cruciali per la rete e il franchisor è determinato a sostenerlo attraverso partnership strategiche e risorse specializzate.

Da qui la scelta di sviluppare una partnership con Indeed. La collaborazione tra il sito leader mondiale nella ricerca del personale e il Gruppo Tecnocasa darà una spinta significativa all’importante attività di recruiting delle agenzie affiliate in tutta Italia.

Il Gruppo Tecnocasa ha scelto di supportare le reti scegliendo la società n.1 al mondo nella ricerca del personale, sfruttando appieno il potenziale delle tecnologie digitali e mettendo a disposizione di tutte le agenzie sistemi avanzati per attrarre risorse. Indeed, ogni giorno, mette infatti in contatto milioni di persone con nuove prospettive di carriera.

Il Gruppo Tecnocasa, da sempre attento ai giovani, offre concrete opportunità di lavoro all’interno delle oltre 2.600 agenzie affiliate ai marchi Tecnocasa e Tecnorete anche in vista dei piani di sviluppo per il 2024. I profili ricercati sono giovani diplomati con la voglia di crescere e imparare una professione stimolante e dinamica. Un giovane che inizia oggi la collaborazione con un’agenzia Tecnocasa o Tecnorete percorrerà un iter di crescita, nel corso del quale, affiancato da professionisti di esperienza in agenzia e frequentando i corsi della scuola di formazione interna, acquisirà le competenze necessarie per aprire la propria agenzia e dar vita ad un percorso imprenditoriale. I giovani inseriti oggi avranno l’opportunità di essere i futuri affiliati.