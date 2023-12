Incontro di Presentazione dei Risultati del Percorso Partecipativo a San Gavino Monreale

Siamo lieti di estendere un caloroso invito a tutti i cittadini, le istituzioni e gli stakeholder locali per partecipare all’Incontro di Presentazione dei Risultati del Percorso Partecipativo, che avrà luogo lunedì 4 dicembre alle ore 17:30 presso i locali CIVIS in Via Roma 102 a San Gavino Monreale.

Durante questo significativo evento, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare in dettaglio i risultati emersi dal processo partecipativo che ha coinvolto attivamente la comunità. L’incontro si concentrerà su una discussione approfondita, volta a delineare le future direzioni strategiche ispirate dai contributi preziosi raccolti durante questo percorso collaborativo.

Data: lunedì 4 dicembre

Ora: 17:30

Luogo: Locali CIVIS, Via Roma 102, San Gavino Monreale

La partecipazione di tutti è fondamentale per il successo continuato di questo processo inclusivo.

Vi invitiamo a partecipare numerosi, contribuendo con le vostre idee e prospettive per plasmare il futuro del territorio.

Per ulteriori informazioni: https://www.galcampidano.it/