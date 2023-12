Un punto a testa e reti inviolate al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia dopo un match combattuto. Il match dell’undicesima giornata del girone B di Promozione tra Alghero e Coghinas finisce 0-0.

Pareggio a reti inviolate per l’Alghero

Primo tempo dalle poche emozioni. Il primo sussulto alla mezzora, con una punizione di capitan Mereu e la risposta reattiva del portiere ospite. Sempre su calcio piazzato il Coghinas, in pieno recupero, va vicino al gol: la punizione di Ruibal sfiora il palo alla destra di Pittalis.

Nella ripresa, al 19′ ancora Mereu pericoloso su punizione ma la palla finisce sopra la traversa poi vibranti proteste del Coghinas per il gol di Cisse annullato per fuorigioco (28′). Quindi ultimi minuti incandescenti: al 42′ angolo del Coghinas, sul secondo palo Serra va a botta di sicura di testa ma trova la pronta risposta di Pittalis, quindi sul prosieguo dell’azione Val sfiora il palo con un tiro velenoso. Ma l’occasione più grande del match è dell’Alghero nel primo dei sei minuti di recupero. L’arbitro concede un rigore per atterramento in area di Marco Carboni: sul dischetto si presenta Meloni che trova però la risposta di Gobbi.

Finisce così a reti inviolate e con un pò di amaro in bocca per l’Alghero anche se probabilmente il pareggio è il risultato più giusto. In classifica la squadra di mister Giandon sale a quota 18, pur restando al quinto posto in attesa delle altre partite. Nel prossimo turno, che si giocherà nel giorno dell’Immacolata, è in programma la trasferta sul campo del Santa Giusta.

Pee altre notizie di sport clicca qui.