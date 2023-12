Disagio giovanile e servizi neuropsichiatria infantile il 5 dicembre a “Il Martedi’ di SDR”

Alcuni dei temi dell’incontro dibattito “La realtà dei servizi di Neuropsichiatria Infantile” in programma martedì 5 dicembre alle ore 18.00 in via Machiavelli 120/A.

Minori di diverse fasce d’età alle prese con gravi disturbi e difficoltà psichiche. Ragazze e ragazzi fragili spesso senza punti di riferimento. Il senso di impotenza delle famiglie alle prese con problematiche comportamentali a cui non riescono a dare risposte. Sono alcuni dei temi dell’incontro dibattito “La realtà dei servizi di Neuropsichiatria Infantile” in programma martedì 5 dicembre alle ore 18.00 in via Machiavelli 120/A. All’appuntamento interverranno Manuela Pintor, responsabile della Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza dell’Ospedale Pediatrico A. Cao Microcitemico e Claudio Moica, giornalista direttore della testata online Ajonoas – L’Informazione Sarda, impegnato nel sociale anche con progetti laboratoriali per sofferenti psichici.

Promosso dall’associazione culturale “Socialismo Diritti Riforme ODV” presieduta da Paola Melis, l’appuntamento è inserito nel programma “Il Martedì di SDR” teso a rafforzare le competenze di chi svolge attività di volontariato e favorire la creazione di una rete di collaborazione tra associazioni ma anche per riflettere sulla modalità di funzionamento delle Istituzioni e dei diritti delle persone.

“Purtroppo la realtà dei servizi – osserva Paola Melis – sempre più spesso mostra carenze nel garantire alle persone che vi si rivolgono risposte adeguate in tempi accettabili. Nel caso delle più giovani generazioni, in particolare nella fascia minorile, ciò comporta un disagio ancora maggiore perché, com’è noto, compromette gli equilibri all’interno della famiglia facendo scattare profonde crisi relazionali”.

“L’incontro di martedì – sottolinea Maria Grazia Caligaris, socia fondatrice di SDR e coordinatrice del programma – partendo dai dati più recenti in merito alle segnalazioni e ai bisogni di salute mentale, intende far conoscere una realtà che opera con difficoltà in un sistema dove bambine e bambini, ragazze e ragazzi sono il ventre molle del disagio dell’intera società”.

Articolato in appuntamenti quindicinali “Il Martedì di SDR”, che ha già affrontato “Il caso Beniamino Zuncheddu”, “Professione Giornalista” e a dedicato una riflessione Alla ricerca della verità di Cristiano Scardella proseguirà il 19 dicembre sulla riforma Psichiatrica e il 9 gennaio sulla situazione del Microcitemico.