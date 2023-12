Niccolò Avanzi: “Razionalità”, in nuovo singolo del cantautore gardesano

Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di inediti prevista per i primi mesi del 2024.

Il brano parla di come l’amore riesce a farci fare cose inimmaginabili. Condividere l’ossigeno,sentire il bisogno di stare insieme, di lasciarsi andare alla fragilità, diventare una persona sola, di consegnare all’altra persona un pezzo del tuo cuore. Le sonorità sono quelle che rispecchiano ciò che sarà il disco, cantautorato pop con una lieve contaminazione elettronica.

«Razionalità è una fase della mia vita – dichiara Niccolò Avanzi – è quella sensazione che hai dentro quando stai con qualcuno che per te diventa indispensabile. È quel momento della relazione dove tu non sei più niente, ma conta solo l’altra persona. Concedersi non è facile, anzi è molto complicato al giorno d’oggi dove siamo circondati da mezzi che ci danno tantalibertà ma ci rendono soli, ma in una relazione è l’unico modo (a mio parere) per coltivare l’amore».



Biografia

Niccolò Avanzi nasce a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Fin da piccolo, grazie all’infuenza del padre, mostra un forte interesse per la musica e si dedica inizialmente all’ascolto di musica punk, grunge e brit rock (siamo alla fine degli anni ’90). Successivamente passa attraverso la musica elettronica, classica, RnB, jazz, esplorando molti generi, ma sempre ricercando nella musica qualcosa di diverso e sofisticato. Durante gli anni della formazione impara a suonare la chitarra e il pianoforte per poi collaborare con diverse band. Nel 2008 realizza il suo primo progetto, The Oranges, all’interno del quale scrive l’album rock Hit The Centre (prodotto da Marco Caldera). Nel 2011 dà avvio al suo progetto solista, Macedonian. Coadiuvato da Fausto Zanardelli(Edipo e in seguito Coma_Cose), realizza il primo album, The Crowd of Clouds, che unisce pop, psichedelia e musica classica. Dopo una lunga gestazione, nel 2023, esce il suo nuovo album, Due Volte Uno, che mostra una profonda evoluzione dello stile, ormai maturo, orientato verso un cantautorato che egli stesso definisce alternativo. Pianoforte e voce la fanno da padroni, accompagnati da una base che oscilla tra elettronica e pop, a creare un effetto di dissonanza che a primo impatto destabilizza l’ascoltatore e crea in esso la necessità di un ulteriore e più attento ascolto, per comprendere il delicato equilibrio tra le parti e l’armonia nella composizione. I testi creano immagini mentali attraverso le quali l’ascoltatore è spinto a compiere un viaggio metafisico tra sentimenti, razionalità, istanti e infinito, nel mondo interiore dell’autore.

LINKS:

https://www.niccoloavanzi.com

https://www.instagram.com/niccolo.avanzi/

https://www.youtube.com/@niccoloavanzi