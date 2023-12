Nei Balcani per una nuova scommessa europea

Nei Balcani per una nuova scommessa europea, I ritmi frenetici danno maggior vigore alla società giallo blu che prima di sedimentare il mega successo del 14° Trofeo Internazionale Città di Norbello ha altri impegni impellenti da perseguire, come il primo turno, in Croazia, della Coppa Europea Europe Trophy femminile.

Dopo aver salutato calorosamente gli artefici del Top 12 maschile e Femminile, andato a gonfie vele in tutti i sensi, ieri 8 dicembre 2023, con i podi più alti conquistati di Johnny Oyebode e Nikoleta Stefanova, il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu e staff dirigenziale al seguito sono di nuovo in pista per seguire le vicende delle loro atlete Marialucia Di Meo, Lucero Ovelar, Simona Ettari e Gohar Atoyan che in queste ore stanno giocando a Zagabria: inserita nel girone D della Region IV, la squadra ha esordito stamane alle 11:00 contro il Quattro Mori Cagliari, perdendoci di misura.

Alle 16:00 altro match, stavolta opposte alle croate padrone di casa dello DR Casl. Domenica 10 dicembre 2023 alle 11:00 impegno finale con le portoghesi dell’Uniao Sebastianese (POR). La prima classificata passa il turno, mentre le seconde del girone D e E (che si sta disputando ugualmente nella città balcanica) faranno uno spareggio per decidere chi andrà avanti.

“Sono particolarmente euforico per la bella giornata trascorsa ieri a Norbello – dice Carrucciu – ma ciò non mi impedisce di dedicare un pensiero alle nostre carissime e bravissime atlete che sicuramente venderanno cara la pelle; un grosso in bocca al lupo a tutte loro”.

Coppa Europea Femminile – ETTU Europe Trophy Women

Primo turno a Concentramento Sabato 09 e domenica 10/12/2023 Ore 11:00 16:00 11:00