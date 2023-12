Loddo (Abc Sardegna): «Persone Con Disabilità, La Sardegna È Un Esempio Per La Progettazione Individualizzata»

Loddo (Abc Sardegna): «Persone Con Disabilità, La Sardegna, È Un Esempio Per La Progettazione Individualizzata», Cagliari, 16 dicembre 2023 – «Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, tutta l’esperienza della Sardegna con questi momenti dedicati alla progettazione individualizzata per le persone con disabilità che, grazie alle battaglie partite dal basso, da oltre 20 anni vede la nostra isola e le sue istituzioni sociali e politiche quale eccellenza italiana nel settore». Così Luisanna Loddo, presidente di ABC Sardegna, commenta la due giorni dell’esponente del Governo nazionale in programma il 18 e 19 dicembre. «Adesso è il momento che lo Stato italiano renda disponibili i progetti di vita per le persone con disabilità per tutta l’Italia: siamo sicuri che la Sardegna nel suo complesso (dalle famiglie alle persone con disabilità, dalle istituzioni alle imprese sociali e al mondo del Terzo settore) possa offrire un contributo di esperienza a tutto il Paese», conclude Loddo.

Lunedì 18 dicembre il ministro Locatelli visiterà due associazioni dell’area metropolitana di Cagliari. Alle 15:30 sarà presente all’inaugurazione del Laboratorio di vita indipendente nella nuova sede di ABC Sardegna, in via Giudice Mariano 49, a Cagliari: è prevista anche la partecipazione dell’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi. Subito dopo, Locatelli incontrerà la stampa locale e, alle 16:30 al THotel, parteciperà al convegno organizzato dall’Associazione Bambini Cerebrolesi della Sardegna, dal titolo “Progetti individuali per le persone con disabilità: si può fare!”. Ai lavori prenderanno parte il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, il rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, il prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, il presidente della Federazione italiana superamento handicap Sardegna – Fish, Pierangelo Cappai e, in rappresentanza di Fand Sardegna, Teodoro Rodin, con l’introduzione del presidente di ABC Italia, Marco Espa, e il coordinamento di Francesca Palmas, responsabile del Centro studi di ABC Italia.