Pazienti Oncologici: Sdr, Grave Ripetuto Disservizio Per Guasto Pet, “Doppio grave disservizio ai danni dei pazienti oncologici afferenti all’ospedale “Businco” di Cagliari. Per ben due volte infatti sono saltati gli appuntamenti della PET dell’Ospedale “Brotzu” richiesti dagli specialisti per esami di controllo e/o diagnostici”. Lo rende noto Maria Grazia Caligaris dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme ODV” facendosi carico del disagio segnalato a SDR da donne e uomini la cui vita è segnata dal tumore.

“La prima volta, il disagio per i/le pazienti – precisa Caligaris – si è verificato lo scorso 9 novembre quando per la mancanza del farmaco radioattivo sono saltati tutti gli appuntamenti previsti. In quella occasione è stata fissata la nuova data al 18 dicembre successivo. Ma anche questo secondo rendez-vous non ha avuto luogo. Un laconico messaggio ha informato i pazienti che il Tomografo è guasto e stavolta non è stata neppure indicata una nuova data generando un vero e proprio senso di frustrazione”.

“Non è la prima volta che si verifica la mancanza del farmaco radioattivo costringendo i/le pazienti a rimandare l’esame. Talvolta ciò si è addirittura verificato nella stessa mattinata dell’appuntamento con conseguenze davvero pesanti anche perché per sottoporsi all’esame occorre seguire una preparazione che impone limiti all’assunzione di cibo. Non si può dimenticare che molte persone per effettuare l’esame devono affrontare un lungo viaggio e/o soggiornare in un albergo affrontando quindi costi importanti. Ma non è neanche la prima volta che si verifica il guasto dello strumento diagnostico di medicina nucleare, anche in questo caso talvolta senza preavviso. Si tratta di situazioni che generano a volte rabbia a volte triste rassegnazione e che costringono pazienti e medici a subire profondo disagio psicologico. La condizione si accentua in circostanze come queste quando nel generale clima di festività la salute e la qualità della vita di chi sta male pesano maggiormente”.

“Esprimere l’auspicio che la PET venga aggiustata non basta occorre – conclude l’esponente di SDR – prevenire incidenti di questo genere garantendo costantemente a tutte le persone la sicurezza di diagnosi e cure salvavita anche per rispettare chi lavora negli Ospedali e nei presidi diagnostici con senso di abnegazione e sensibilità”.