Gal Sinis

Gal Sinis , Il GAL Sinis ha ufficialmente presentato il suo innovativo Piano d’Azione per il periodo 2023-2027, segnando un passo significativo verso un futuro più prospero e sostenibile per il territorio.

“Al termine di un intenso calendario fatto di 9 incontri pubblici che hanno visto la partecipazione di cittadini, imprenditori, associazioni e amministratori locali abbiamo presentato un progetto ambizioso in continuità con la passata programmazione ma con l’obiettivo di fare un passo in avanti verso un sistema socio-economico sempre più forte”. afferma con grande soddisfazione il presidente del GAL Alessandro Murana.

Il Piano, dal valore complessivo di 2.500.000 euro, pone l’accento su due aree tematiche principali: “Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali” e “Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari”. Questo approccio strategico mira a valorizzare le specificità del territorio del Sinis rafforzandone visibilità e competitività.

Tra gli interventi chiave, il Piano prevede il rafforzamento delle reti di operatori esistenti, ampliandole a nuovi operatori e la promozione del Sinis come destinazione turistica sostenibile, mirando ai mercati nazionali ed internazionali.

L’aspetto più innovativo del Piano è rappresentato proprio dall’enfasi sull’internazionalizzazione, con supporto e assistenza tecnica alle imprese locali per le certificazioni necessarie a competere sui nuovi mercati e un importante programma di eventi in Italia e all’estero. Non mancano risorse per la realizzazione di eventi all’interno del territorio al fine di renderlo sempre più vivo e attrattivo per i turisti e i residenti.

L’importanza del Piano è stata sottolineata anche dal direttore del GAL. “Abbiamo mantenuto la promessa fatta all’inizio del percorso partecipato, la nostra nuova programmazione segue il percorso già tracciato negli anni precedenti, ma ora puntiamo con più convinzione ai mercati internazionali, che mostrano un crescente interesse per il nostro ricco patrimonio e per le produzioni agroalimentari di eccellenza delle nostre aziende,” ha affermato Cristiano Deiana. “Questo approccio non solo valorizza ciò che abbiamo costruito, ma sottolinea anche la nostra determinazione a portare il Sinis e le sue eccellenze nei mercati internazionali.”

Gal Sinis

Un elemento fondamentale del Piano è il robusto programma di formazione, finanziato dal FSE+, che include 26 percorsi formativi nei settori del turismo, agroalimentare, ambiente e internazionalizzazione. Questa iniziativa riflette l’impegno del GAL Sinis nell’investire sul capitale umano, essenziale per lo sviluppo sostenibile del territorio.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento – continua il presidente Alessandro Murana – a tutti gli operatori, ai Sindaci e agli amministratori dei 5 comuni, alla Struttura Tecnica del Gal e al gruppo di lavoro che hanno partecipato, proposto e condiviso questo importante progetto di sviluppo territoriale del Sinis, che prosegue e si coordina perfettamente con i progetti dell’unione dei Comuni del Sinis Terra dei Giganti e con quelli dei Comuni associati al Gal Sinis”.